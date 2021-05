Cresce l'attesa per la prossima edizione di Temptation island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che tornerà in onda anche questa estate. Un appuntamento diventato ormai imperdibile per milioni di spettatori, che ogni anno si appassionano alle coppie che decidono di mettere alla prova i loro sentimenti. Anche quest'anno ci saranno nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco e a testare la validità del loro sentimento. A fornire le prime anticipazioni su quello che succederà ci ha pensato l'autrice Raffaella Mennoia, in un'intervista concessa al magazine di Uomini e donne.

Le prime anticipazioni su Temptation Island

Nel dettaglio, Raffaella Mennoia ha parlato di alcune novità riguardanti il reality show ed ha svelato che le registrazioni prenderanno il via a giugno.

Come è già successo con le edizioni precedenti, anche questa volta le riprese dureranno complessivamente 21 giorni: è questo il tempo messo a disposizione delle coppie in gara per mettersi alla prova e capire se quello che provano reciprocamente è vero amore oppure no.

Per quanto riguarda, invece, il numero delle coppie in gara quest'anno, l'autrice di Temptation Island ha svelato che potrebbero essere circa sei/sette e non ha escluso a priori la possibilità che in gara ci siano anche delle coppie famose e quindi personaggi già noti al pubblico di Canale 5.

Le nuove coppie di Temptation Island saranno sei/sette

Del resto già in diverse edizioni del passato, all'interno del villaggio delle tentazioni, sono state accolte coppie nate nello studio di Uomini e donne, così come tra le file di tentatori sono apparsi volti che erano stati già visti come corteggiatori nel dating show di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

In attesa di scoprire quali saranno le sei/sette coppie ufficiali che verranno definite nel corso delle prossime giornate, in vista dell'inizio delle riprese di Temptation Island, Mennoia ha svelato che quest'anno in fase di casting hanno avuto modo d'incontrare complessivamente più di 120 coppie.

Il debutto in tv di Temptation Island fissato al 30 giugno

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Temptation Island, la messa in onda dovrebbe essere prevista a partire dal prossimo 30 giugno in prime time.

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia debutterà di mercoledì sera, però dalla seconda puntata potrebbe essere trasmesso di lunedì, la serata che lo ha sempre accolto.

Riuscirà a bissare il successo e il boom di ascolti delle stagioni precedenti?