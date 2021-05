Nel corso del mese di maggio, i fan italiani di DayDreamer assisteranno alla messa in onda delle puntate conclusive della Serie TV turca. Non mancheranno i colpi di scena, visto che, dalle anticipazioni, si viene a sapere che i due protagonisti Can e Sanem riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Matrimonio in vista per i due giovani che, in seguito, diventeranno genitori di ben tre gemelli.

DayDreamer, anticipazioni: Can chiede a Sanem di sposarlo

Il finale di stagione di DayDreamer- le Ali del sogno verrà trasmesso entro la fine del mese di maggio su Canale 5.

Per i fan italiani di Can e Sanem saranno in arrivo buone notizie. Dando uno sguardo alle prossime trame della soap tv turca, si viene a sapere che per i due protagonisti ci sarà il lieto fine. Can infatti, non solo scoprirà di essere ancora innamorato di Sanem, ma recupererà anche la memoria. Il fotografo chiederà alla sua amata di sposarlo, organizzando una festa a cui saranno invitati parenti e amici. Can farà una dichiarazione d'amore in piena regola a Sanem in una cerimonia che rispetterà tutte le tradizioni turche. Dopo la festa di fidanzamento, in DayDreamer ci sarà un salto temporale, che proietterà i telespettatori sino al matrimonio vero e proprio dei due protagonisti.

Matrimonio da favola per Can e Sanem nelle ultime puntate di DayDreamer

Nelle puntate conclusive di DayDreamer, si assisterà quindi al matrimonio tra Can e Sanem i quali, in una cornice da favola, si scambieranno le promesse e diventeranno marito e moglie. Al termine della cerimonia, come da tradizione, Sanem lancerà il bouquet che verrà preso da Mihriban.

I neo sposi, subito dopo, partiranno per il viaggio di nozze, pronti ad iniziare la loro vita insieme. Stando alle anticipazioni, ci sarà un nuovo salto temporale di ben quattro anni, a seguito del quale, i telespettatori scopriranno come sarà la vita della coppia a distanza di tempo dalle nozze. Come starà procedendo tra loro?

Can e Sanem diventano genitori di tre gemelli

Nel finale di stagione e a distanza di quattro anni dalle nozze, si vedranno Sanem e Can correre in ospedale. La ragazza sarà in dolce attesa e si scoprirà che starà per dare alla luce tre gemelli. Dopo le peripezie e tutti gli ostacoli che avranno dovuto superare nel corso degli anni, ora Can e Sanem saranno genitori di Deniz, Yildiz e Ates. Per la coppia inizierà una nuova vita con i tre nuovi arrivati. Un lieto fine che farà felici i telespettatori che, dallo scorso giugno, hanno seguito su Canale 5 con interesse e passione le vicende dei due protagonisti.

Per non perdere nemmeno un appuntamento con DayDreamer, si ricorda che la soap Tv turca va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 a partire dalle 16:40.

Collegandosi al sito Mediaset Play Infinity, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.