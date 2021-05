Secondo le ultime anticipazioni della soap americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima da lunedì 24 a sabato 29 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Thomas vorrà sposare frettolosamente Zoe, ma Hope proverà a convincere lo stilista a rimandare le nozze, per far abituare all'idea il piccolo Douglas. L'uomo però non cambierà idea e anzi dirà a suo figlio che l'unico modo per evitare il matrimonio è quello di convincere Hope a tornare con lui.

Thomas vorrà sposare Zoe al più presto

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Zoe seppur titubante accetterà frettolosamente di sposare Thomas. Quest'ultimo allora deciderà di annunciarlo ad Hope e a suo figlio Douglas che rimarrà di stucco quando saprà la notizia e la prenderà molto male. Proprio per questo motivo, Logan chiederà al Forrester junior di rimandare le nozze per preparare mentalmente Douglas alla nuova situazione, però non ci riuscirà. Intanto, Liam soffrirà tantissimo per la sua separazione dalla figlia di Brooke.

Invece, Thomas, nonostante la proposta di Hope di rimandare le nozze, confermerà di voler sposare al più presto Zoe.

Steffy rivelerà la verità sul bacio a Liam

Steffy e Liam sono certi che Thomas voglia sposare Zoe solo perché così Douglas convincerebbe Hope a tornare insieme a suo padre. Allo stesso modo, anche Carter dirà a Buckingham di fare attenzione allo stilista.

Poco dopo, Steffy rivelerà a Spencer che il loro bacio faceva parte di un piano orchestrato da Thomas per allontanarlo da Hope.

Nel frattempo, Forrester junior dirà a suo figlio che se vuole evitare che lui sposi Zoe, dovrà convincere Hope a tornare insieme a lui.

Brooke non si fiderà delle buone intenzioni di Thomas di sposare Zoe

Nel frattempo Flo spiegherà a Shauna che il motivo per cui lei e Wyatt si sono lasciati è per rendere felice Sally nei suoi ultimi giorni di vita.

Intanto anche Ridge e Brooke parleranno del matrimonio tra Thomas e Zoe, ma Logan non si fiderà affatto dello stilista.

Successivamente Steffy racconterà a Liam il piano di suo fratello per tornare nuovamente insieme a Hope. Nel mentre, quest'ultima raggiungerà i due che tenteranno di spiegare anche a lei, le reali intenzioni di Thomas.

In particolare, la figlia di Ridge cercherà di spiegare ad Hope che Spencer non l'ha tradita, che la ama tanto e che il bacio era stato pianificato.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto per chi volesse recuperare gli episodi precedenti potrà farlo tramite la piattaforma di Mediaset play.