In Beautiful ci sarà il lieto fine per Hope e Liam. I due infatti, saranno ancora marito e moglie e ciò dopo che la figlia di Brooke sarà riuscirà a smascherare una volta per tutte tutti i sotterfugi di Thomas, mandando all'aria le nozze tra il giovane e Zoe. Sarà il piccolo Douglas l'officiante speciale della cerimonia che vedrà la coppia rinnovare i voti nuziali.

Beautiful, anticipazioni: Hope smaschera Thomas

In Beautiful tra qualche settimana, i telespettatori vedranno come Hope riuscirà a vendicarsi di Thomas ed a smascherarlo di fronte a tutta la famiglia.

Logan riuscirà nel suo intento interrompendo la cerimonia nuziale tra Thomas e Zoe, presentandosi in abito nuziale. Forrester jr lascerà quindi Zoe sull'altare, sicuro che Hope abbia deciso finalmente di stare con lui. Non sa però di essere caduto in un tranello, architettato da Logan per far sì che tutti scoprano la verità su di lui e cioè che è ancora ossessionato da lei.

Beautiful, prossime puntate: Liam e Hope ancora marito e moglie

Thomas cadrà in trappola e quando si renderà conto di essere stato ripagato con la stessa moneta da Hope, cercherà invano di giustificarsi. Steffy sarà inorridita dal comportamento del fratello, mentre Ridge, che sino a quel momento aveva sempre tenuto le parti del figlio, non potrà far altro che mostrargli tutta la sua delusione.

A questo punto, Thomas uscirà momentaneamente di scena e Liam e Hope potranno finalmente riunirsi senza più nessun ostacolo. Nel dettaglio, i fan di Beautiful vedranno che i due torneranno ad essere marito e moglie e lo faranno con una cerimonia privatissima a cui assisterà solo il piccolo Douglas.

Beautiful, Douglas officiante speciale della cerimonia tra Liam e Hope

Proprio il bambino, ora che Thomas sarà lontano, entrerà a far parte della famiglia di Liam e Hope insieme alla piccola Beth. Liam dunque, accoglierà Douglas come se fosse figlio suo e lo coinvolgerà sia nella proposta di matrimonio a Hope sia nello scambio dei voti nuziali.

Sarà infatti il bambino l'unico testimone del nuovo matrimonio della coppia. Quella che i fan di Beautiful vedranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, sarà una cerimonia simbolica, visto che tutti i documenti necessari verranno firmati in seguito, lontano dagli occhi degli telespettatori. Sta di fatto che, da questo momento in avanti, si chiuderà il capitolo legato allo scambio di culle e a tutti i problemi che ne saranno derivati. Dopo il ricongiungimento di Liam e Hope, anche Steffy sembrerà pronta a voltare definitivamente pagina ma, per scoprire cosa accadrà in futuro, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.