Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a sabato 22 maggio su Canale 5 ci saranno diverse novità interessanti. In particolare, Sally rifiuterà la proposta di Wyatt di andare a vivere insieme. Infatti, la donna potrebbe morire da un momento all'altro e quindi non vorrà la pietà dello Spencer.

Nel frattempo, Thomas Forrester vorrà sposare al più presto Zoe e così velocizzerà tutte le pratiche.

Ridge e Steffy saranno molto preoccupati per Sally

Nelle puntate in onda settimana prossima, Ridge e Steffy saranno preoccupati per la situazione di Sally e così le diranno di volerla a lavorare con loro in azienda ancora per molto tempo.

Intanto, anche gli altri personaggi della soap opera verranno a conoscenza delle precarie condizioni di salute della Spectra, ma fingeranno di non sapere nulla. In particolare, Flo spingerà il suo ragazzo a fingere di aver troncato la loro relazione per andare a vivere con la sua ex ragazza.

Katia proverà a convincere Spectra ad andare a vivere con il suo ex

Poco dopo, Katie e Wyatt si chiederanno se sia corretto continuare a tenere nascosta la notizia della malattia di Sally. Al momento, i due non prenderanno nessuna decisione e così il giovane andrà avanti con la storia di essere ancora innamorato della sua ex. Quest'ultima, però, inizierà ad avere dei sospetti e non crederà a questo ritorno di fiamma dello Spencer.

Nel mentre, amici e parenti della ragazza vorranno fare qualcosa per aiutare la ragazza. In particolare, Bill noterà che Flo sta mettendo da parte i suoi sentimenti per lo Spencer. Invece Katie proverà a convincere Sally ad andare a vivere con Wyatt.

Thomas vorrà sposare subito Zoe

Successivamente, Wyatt proverà ad insistere con Spectra per andare a vivere insieme, ma la donna continuerà a rifiutare in quanto non vorrà la pietà di nessuno.

Infatti, lei sarà convinta che la sua malattia peggiorerà giorno dopo giorno e non vorrà assolutamente che poi lo Spencer debba provare pietà per lei.

Intanto, tutti continueranno a sperare che Sally possa alla fine accettare la proposta di convivenza di Wyatt. Nel caso in cui la donna dovesse accettare sarebbero tutti più contenti, in quanto la donna potrebbe passare gli ultimi giorni di vita in serenità con l'uomo di cui è sempre stata innamorata.

Nel frattempo, Vinny rimprovererà Thomas in quanto sarà disgustato dalla tattica dello stilista per riconquistare Hope. Infatti, il barista troverà spregevole che Forrester junior sfrutti suo figlio in questo modo. Nonostante quanto affermato da Vinny, Thomas velocizzerà i tempi e chiederà a Zoe di sposarlo subito.