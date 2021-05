Nelle puntate di Beautiful in onda tra qualche settimana su Canale 5, Liam e Hope rinnoveranno i voti nuziali alla presenza del piccolo Douglas. Il bambino entrerà a far parte a tutti gli effetti del a famiglia di Liam e Hope e ciò dopo che Thomas avrà lasciato la città a seguito delle nozze saltate con Zoe.

Hope smaschera Thomas facendogli credere di volerlo sposare

Le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti soprattutto nel momento in cui Hope scoprirà che il bacio tra Liam e Steffy sarà stato in qualche modo indotto da Thomas. Sarà Steffy a confessare tutto alla sorellastra, la quale capirà che Thomas le avrà sempre mentito e che ha sfruttato Zoe e Douglas per raggiungere il suo scopo.

Decisa a fargliela pagare e smascherarlo una volta per tutte, studierà la sua vendetta. L'occasione giusta giungerà il giorno delle nozze tra Thomas e Zoe, quando Hope si presenterà vestita da sposa interrompendo la cerimonia e smascherando il giovane Forrester di fronte a tutta la famiglia.Il ragazzo, infatti, lascerà Zoe per correre da Hope. Ridge sarà profondamente deluso dal figlio, mentre quest'ultimo non riuscirà in nessun modo a giustificare il suo comportamento e non vedrà altra soluzione che lasciare la città.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam si sposano di nuovo

Mentre Thomas farà perdere le sue tracce, per Liam e Hope invece, sembrerà esserci un nuovo inizio. Finalmente non ci saranno più le intromissioni di Forrester Jr e Liam non perderà tempo per chiedere a Hope di diventare ancora una volta sua moglie.

La proposta di Spencer avverrà con il coinvolgimento del piccolo Douglas. I due quindi, decideranno di sposarsi con una cerimonia privatissima, alla presenza del solo Douglas, il quale non riuscirà a nascondere la sua gioia.

Douglas parte integrante della famiglia di Liam e Hope

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Douglas entrerà a far parte della famiglia di Hope e Liam insieme alla piccola Beth.

Per quanto riguarda la cerimonia nuziale, come già anticipato, quella che andrà in onda avrà solo un significato simbolico, mentre i documenti ufficiali delle nozze verranno firmati dagli sposi in separata sede. Nel frattempo si viene a sapere che Thomas non rimarrà lontano da Los Angeles molto a lungo visto che non avrà intenzione di lasciare il piccolo Douglas a Liam e Hope per molto tempo ancora.

Tornerà consapevole dei suoi errori o sarà il solito Thomas di sempre? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Tutto questo andrà in onda tra qualche settimana su Canale 5. Nel frattempo si ricorda che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi nel consueto orario delle 13:40. Per rivedere gli episodi già trasmessi basta invece collegarsi al sito Mediaset Play Infinity.