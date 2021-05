Prosegue l'appuntamento con di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca che viene trasmessa in Italia da Mediaset e che vede come protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman. Le anticipazioni riguardanti le puntate finali, che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano che Sanem Aydin sarà determinata a non incontrare più Can Divit, proprio quando quest'ultimo inizierà a cambiare atteggiamento verso di lei. La scrittrice deciderà di lasciare anche il lavoro alla Fikri Harika, in quanto ha deciso di riprendere in mano le redini della sua vita senza il fotografo.

Anticipazioni puntate turche DayDreamer: Can cambia atteggiamento con Sanem

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che Can comincerà ad avere un atteggiamento più dolce verso Sanem, ma soltanto dopo aver letto il libro in cui la giovane ha raccontato della loro importante storia d’amore. Nonostante ciò la secondogenita degli Aydin, quando il fotografo gli proporrà di trascorrere insieme una giornata in mezzo alla natura, capirà che è arrivato il momento di allontanarsi da lui. Purtroppo la scrittrice fraintenderà ulteriormente l'intenzione del maggiore dei Divit dopo che quest'ultimo gli confesserà di aver finito di leggere tutto il suo romanzo. In particolare penserà che il ragazzo voglia trascorrere del tempo con lei soltanto perché si sente in colpa per averla dimenticata a causa del drammatico incidente stradale.

Sanem decide di allontanarsi da Can e dalla Fikri Harika: anticipazioni di DayDreamer

Le anticipazioni turche di DayDreamer, riguardanti gli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, raccontano che Sanem si stancherà di sforzarsi per far ricordare a Can la loro storia d'amore. A questo punto la minore degli Aydin, dopo aver preparato le sue valigie, andrà a salutare Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak) e ritornerà ad abitare nella casa dei suoi genitori Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan).

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Successivamente comunicherà a suo padre e sua madre di aver lasciato la tenuta in campagna per voler riprendere in mano le redini della sua vita, ripartendo proprio dal suo quartiere. Le trame delle prossime puntate di DayDreamer rivelano che Sanem deciderà di non incontrare più Can, tanto che lascerà il suo lavoro alla Fikri Harika e ricomincerà a lavorare nel negozio di generi alimentari del padre.