La vittoria dei Maneskin all'Eurovision è stata accompagnata da un mare di polemiche sollevate in particolare dalla Francia, seconda classificata dell'ambita manifestazione canora. I francesi hanno lanciato al leader Damiano, un'accusa precisa e molto pesante: quella di aver fatto uso di droga nel corso della diretta. A incriminarlo, secondo i francesi, sarebbe stato un video che non lascerebbe dubbi. La Francia aveva, per questo, addirittura chiesto la squalifica dei Maneskin. Ora, però, stando alle parole del ministro degli Esteri, pare che quest'ultimo abbia fatto un passo indietro.

La Francia riconosce la vittoria ai Maneskin

Dopo le accuse e le polemiche delle scorse ore, la Francia ha deciso di fare un passo indietro riconoscendo la vittoria alla band rock italiana. La vicenda era diventata un caso diplomatico e il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian aveva chiesto la squalifica dei Maneskin. Ora, il patron di France television, Delphine Ernotte in un'intervista rilasciata a "Le Parisien" ha annunciato che non verrà sporta alcuna denuncia. Queste le sue parole: "La Francia, seconda qualificata all'Eurovision, non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo qualunque sia il risultato del test anti-droga. Il voto è estremamente chiaro in favore dell'Italia.

Non ha rubato la sua vittoria ed è questo ciò che conta". Dunque, i francesi hanno deciso di deporre "le armi" e accettare la cocente sconfitta.

Il video incriminato scagiona Damiano dei Maneskin

Tutto è partito da una clip in cui si vede la band ripresa mentre si trova nella green room. Damiano abbassa la testa sul tavolo e Ethan gli avrebbe dato un colpetto quando si accorge che hanno le telecamere puntate.

Il video ha fatto in pochi secondi il giro dei social e del web, in tanti hanno ipotizzato che il cantante stesse sniffando della cocaina. In realtà però, la colpa sarebbe tutta di un bicchiere rotto, come ha poi rivelato lo stesso leader dei Maneskin Damiano e l'organizzazione dell'evento. Nella green room non c'era droga, ma i vetri rotti del bicchiere sì.

Durante il controllo avvenuto dopo l'evento, sono infatti stati ritrovati a terra. Intanto, Damiano, che ha deciso di sottoporsi al test antidroga, ha dichiarato nelle scorse ore che non fa uso di sostanze stupefacenti. Ha poi aggiunto: "È la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di droghe, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sono scemo, ok, ma non fino a questo punto". Dunque, sembra che l'aspra e accesa polemica di queste ore sia ormai n procinto di placarsi. Sarà davvero così?