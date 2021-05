Nelle puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 dal 10 al 14 maggio, in agenzia si continuerà a lavorare al progetto per la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem. Intanto la serie dovrà dire addio a un personaggio del cast: Aziz, il padre di Can ed Emre.

L'incontro di Ayca con Can e Sanem

Dopo una brutta gaffe, in cui Muzaffer e CeyCey hanno scambiato Ayca per l'aspirante nuova segretaria della Fikri Harika, la figlia del signor Asim avrà la possibilità di avere il suo incontro con Can e Sanem. Quest'ultima noterà che Ayca non è nient'altro che la "fotocopia" di Can: stesso modo di vestire, stesso spirito avventuriero e per questo motivo inizierà a vederla un po' come una "nemica".

Intanto Ayca inizierà a sollevare i primi dubbi su Arthur Capello. Infatti racconterà di aver cercato informazioni sul suo conto sul web, ma di non aver trovato. Così Sanem si attiverà per fare in modo che l'hacker metta sul web le informazioni necessarie.

Aziz esce di scena

Successivamente Can ed Emre si dovranno preparare a dire addio al loro padre Aziz. Ebbene sì, l'uomo sarà ormai stufo dei continui battibecchi tra Huma e Mihriban e soprattutto non riuscirà più a tollerare che quest'ultima sia caratterialmente diventata come la sua ex moglie. Così deciderà di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam, spezzando il cuore della sua Mihriban.

Nel mentre l'agenzia sarà sempre alla ricerca di una persona che possa impersonare Arthur Capello.

Dopo il tentativo fallito con l'attore Hayati Tokmak, a causa dell'infarto che l'ha colpito, il "casting" per il presunto regista è ancora aperto e sarà proprio Sanem a trovare una soluzione. Dopo aver sentito Selim, il patrigno di Mihriban, parlare in spagnolo e in inglese, deciderà di proporlo a Can come possibile Arthur Capello.

Can e Sanem da soli al mare

Selim non riuscirà a entrare pienamente nel suo ruolo e si presenterà con un atteggiamento abbastanza maleducato all'incontro con il signor Senim. Lo farà arrabbiare e porterà l'uomo a disdire il lavoro della campagna pubblicitaria con la Fikri Harika. Sarà la nipote Ayca a fargli cambiare idea e l'agenzia dovrà scontrarsi con un'azienda concorrente per provare ad aggiudicarsi la campagna pubblicitaria.

Per quanto riguarda il rapporto tra Can e Sanem, il fotografo si avvicinerà sempre di più alla ragazza. Vorrà rimanere da solo con lei e per questo motivo, con l'aiuto di Deren, le tenderà "una trappola". Verrà indirizzata verso una località balneare, in quanto la zona potrebbe essere il luogo adatto per girare lo spot delle sue creme.

In realtà il lavoro non c'entrerà assolutamente nulla e Sanem si ritroverà nello stesso albergo con Can. La ragazza non si potrà nemmeno immaginare che ad attenderla ci saranno dei momenti indimenticabili.