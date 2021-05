Domenica 9 maggio, a partire dalle ore 20:30 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, storico programma della televisione di Stato oramai in onda dal lontano 2003. Come di consueto alla conduzione ci sarà Fabio Fazio, in compagnia di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto, alla quale spetterà il momento comico della serata. Nel corso della diretta, Fazio intervisterà Woody Allen, uno dei registi più importanti del cinema mondiale che, nella sua lunga carriera, ha diretto dei veri e propri cult come Manhattan, Io e Annie e Midnight in Paris.

Il regista newyorkese presenterà il film 'Rifkin’s Festival', da lui scritto e diretto

L'ospitata di Woody Allen non sarà la prima nel programma; già 17 anni fa, infatti, Fazio ebbe l'onore di ospitare nel suo programma il regista statunitense, che in quell'occasione presenziò in collegamento. La Rai, al momento, non ha fornito dettagli tecnici sull'ospitata, anche se è lecito immaginare che, viste le misure di precauzione adottate in tutto il mondo a causa della pandemia da Covid-19, anche questa volta Woody si collegherà dagli Stati Uniti. Il celebre regista, nel corso dell'intervista con Fazio, presenterà il suo prossimo film 'Rifkin’s Festival', uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 6 di maggio.

Allen è tra i registi hollywoodiani con più riconoscimenti di sempre, contando ben quattro Oscar (di cui uno come miglior regista e tre come miglior sceneggiatura), tre Golden Globe, un Leone D'Oro alla carriera, cinque David di Donatello e due Grammy.

Tra gli altri ospiti anche Mara Venier

Nel corso della diretta, poi, si alterneranno anche altri ospiti, tra i quali ci sarà la conduttrice di Domenica In Mara Venier.

La donna, nel corso dell'ospitata, presenterà il suo libro 'Mamma, ti ricordi di me?', in cui ripercorre il rapporto con la sua amata mamma Elsa. Prevista, poi, anche la presenza di David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo con il quale è lecito immaginare che verranno trattati temi di stretta attualità politica.

Per quanto riguardano gli aggiornamenti sul Covid-19, sarà presente in studio il virologo Roberto Burioni. Attesi, poi, anche il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e il giornalista Michele Serra, autore del libro per ragazzi intitolato Osso. Anche i cani sognano'. A partire dalle ore 22:00, invece, è previsto il "Tavolo" di Che tempo che fa, in cui Fazio accoglierà Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forrest, Orietta Berti, Lillo, Lello Arena e Geppi Cucciari. Infine, ne corso della diretta, non mancheranno le gag di Ale e Franz oltre che lo spazio di approfondimento affidato allo scrittore Roberto Saviano.