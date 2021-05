Prosegue l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la famosa serie televisiva turca che viene trasmessa in Italia su Canale 5 da lunedì al venerdì dalle 16:40 fino alle ore 17:20 circa. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Sanem Aydin, per esempio, avrà dei problemi con la pubblicità delle sue creme a causa della Dream reklam. Leyla invece metterà in atto un piano nel momento in cui i dipendenti della Fikri Harika saranno preoccupati per la loro carriera futura.

Can e Sanem dormono abbracciati, Selim scopre dell'eredità di Melahat: anticipazioni DayDreamer 17-21 maggio

Le anticipazioni di DayDreamer, degli episodi in programmazione dal 17 fino al 21 maggio, rivelano che Can fingerà un guasto alla moto d'acqua nel momento in cui sarà arrivato con Sanem (Demet Ozdemir) su un’isola deserta: in questa occasione, nella mente del maggiore del Divit sembreranno cominciare a riaffiorare dei ricordi. Successivamente la minore delle Aydin e il fotografo passeranno la notte insieme abbracciati. Nel frattempo Melahat (Feri Baycu Guler) riceverà in eredita una cospicua somma di soldi da una principessa afgana, una notizia che finirà per darle alla testa. Selim (Ibrahim Coskun) invece, scoprendo che la parrucchiera ha avuto un colpo di fortuna, comincerà a corteggiarla con l'intento di risolvere i suoi problemi economici.

Inoltre, il patrigno di Mihriban sarà disposto a chiudere la sua frequentazione con Huma (Ipek Tenolcay).

Can ha una sorprendente idea che può battere la Dream reklam: spoiler DayDreamer

Muzaffer (Cihan Ercan), Ceycey (Anil Celik) e tutti i dipendenti dell'agenzia Fikri Harika saranno preoccupati per la loro carriera futura a causa dell’agguerrita concorrenza con un'altra azienda chiamata Dream reklam, che creerà svariati problemi alla campagna pubblicitaria per le creme di Sanem.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate di DayDreamer in onda dal 17 al 21 maggio su Canale 5, Leyla (Oznur Serceler) si improvviserà una ricattatrice. In particolare la moglie di Emre (Birand Tunca) sarà intenzionata a estorcere dei segreti importanti alla società avversaria. Fortunatamente Can (Can Yaman) avrà un'idea sorprendente: il fotografo penserà bene di realizzare una campagna focalizzata su delle semplici casalinghe.

A questo punto, a essere scelte come protagoniste del servizio saranno Mevkibe (Ozlem Tokaslan), la quale verrà convinta con uno stratagemma, e Melahat. Infine quest'ultima verrà corteggiata anche da Muzaffer e Ceycey, oltre che dall'insistente Selim.