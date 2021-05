Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore, la famosa soap opera di Rai 1 che viene trasmessa in onda dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 17 al 21 maggio, rivelano che il papà di Maria vorrà che ritorni in Sicilia dopo le nozze. Vittorio Conti invece scoprirà che sua moglie Marta Guarnieri non è stata sincera con lui, mentre Fiorenza sarà determinata vendicarsi di Ludovica Brancia.

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in programma su Rai 1 dal 17 al 21 maggio rivelano che Marcello scriverà una lettera a Ludovica in cui gli chiederà di dimenticarlo. Intanto per Marta e Vittorio la consapevolezza del futuro che li attende si farà sempre più evidente. A preoccuparsi per la situazione matrimoniale dei coniugi Conti saranno anche Umberto e Adelaide, poiché non sapranno cosa fare per aiutare la ragazza a prendere la decisione più giusta. Rocco riceverà una convocazione da parte del direttore sportivo, proprio quando la sua storia d'amore con Maria sembrerà andare avanti senza ostacoli.

In particolare il giovane Amato verrà chiamato per svolgere un allenamento insieme alla squadra ciclistica che prenderà parte al giro d'Italia. Ludovica invece lascerà il Circolo dopo aver letto una comunicazione dell'avvocato in cui gli farà sapere che Marcello è stato scarcerato: purtroppo Fiorenza seguirà di nascosto la giovane Brancia e scoprirà la verità sulla relazione con Barbieri.

Nel frattempo Vittorio verrà a sapere, casualmente, che Marta non è stata del tutto sincera con lui, dato che gli ha mentito sulla decisione che riguarda la proposta della Sterling.

E poi ancora gli spoiler di questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che saranno trasmessi fino al prossimo 21 maggio, rivelano che la giovane Guarnieri sembrerà molto scoraggiata quando penserà che forse non c’è un modo per salvare il suo matrimonio e, per tale motivo, si confronterà con Umberto.

Intanto Rocco riceverà una proposta che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro, mentre Maria sarà preoccupata poiché sua padre vuole che ritorni in Sicilia dopo le nozze. Fiorenza invece scoprirà che Marcello è stato in prigione e userà questa informazione per mettere in atto il suo piano di vendetta per ottenere la sua rivincita contro Ludovica. Al grande magazzino milanese Gloria risponderà a una telefonata, che susciterà turbamento, indirizzata a Stefania. Nel frattempo Cosimo avrà il desiderio di trasferirsi a Parigi con sua madre e Gabriella, tanto che per convincere sua moglie gli farà incontrare il suo mentore parigino Defois. Infine le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 17 maggio, rivelano che Vittorio deciderà che il momento per i ripensamenti è finito: il direttore Conti, a questo punto, metterà Marta con le spalle al muro e le chiederà di prendere una decisione definitiva.