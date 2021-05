Il 28 maggio è andato in onda su Rai 1 l'ultimo appuntamento con la quinta stagione de Il Paradiso delle Signore. Si è trattato della 160° puntata stagionale che ha segnato anche uno storico traguardo per la soap, visto che ha coinciso con la 500^ assoluta della versione daily.

La fiction, specialmente nella stagione 2020-2021, ha registrato ottimi ascolti e ciò dimostra che i telespettatori abbiano apprezzato le scelte narrative degli autori. Sono ormai lontani i tempi in cui si parlava della chiusura della soap e, stando a quanto dichiarato dal produttore Pecorelli, i telespettatori potranno "stare tranquilli" almeno fino al 2023.

Infatti, il contratto con la Rai prevede anche la realizzazione di una settima stagione.

Rinnovata per due stagioni la soap Il Paradiso delle signore: in onda fino al 2023

Il percorso in salita de Il Paradiso delle signore alla fine sembra abbia fatto raggiungere i risultati sperati. Partita in versione daily nel 2018 con uno share del 10%, dopo le due prime stagioni in onda in prima serata in formato fiction, la soap è andata via via crescendo sia in ascolti che in popolarità.

Le puntate trasmesse nel 2021 hanno superato il record ottenuto nel 2020, catalizzando l'attenzione di oltre due milioni di telespettatori a puntata. Il successo raggiunto con picchi di share del 20% ha spinto Rai Fiction e Aurora Tv a produrre un nuovo ciclo di puntate che andranno a comporre la sesta stagione (la quarta in formato daily) in partenza a settembre 2021.

La notizia è che non sarà di sicuro l'ultima, visto che la Rai ha rinnovato la soap per altri due anni. Il produttore Giannandrea Pecorelli ha infatti dichiarato: "Abbiamo contrattualizzato con la Rai altre due nuove stagioni. Andrà in onda fino al 2023".

La 6^ stagione de Il Paradiso delle signore partirà a settembre 2021

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore torneranno in onda a settembre, anche se non è stata ancora comunicata una data ben precisa.

La fiction riprenderà da dove si è interrotta la quinta stagione, conclusasi il 28 maggio. Sono state lasciate in sospeso diverse storyline che attendono una risposta nelle prossime puntate. Tra le questioni irrisolte, lo sviluppo più atteso riguarderà il mistero dietro la scomparsa di Ravasi. L'uomo è stato ucciso da Umberto Guarnieri oppure è fuggito?

La figlia segreta dell'avvocato che ruolo avrà nella vicenda? Tra le altre trame lasciate in sospeso ci sarà da chiarire la questione legata a Giuseppe Amato che, stando a quanto mostrato nel finale, ha tradito la moglie quando si trovava in Germania e aspetta un figlio da una certa Petra. Inoltre, bisognerà vedere se Rocco e Maria riusciranno o meno a sposarsi e se Marcello e Ludovica continueranno ad essere una coppia. Insomma, gli autori dovranno sciogliere diversi nodi relativi a queste e ad altre storyline.

Cos'è accaduto nel finale de Il Paradiso delle signore 5

Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 5 Rocco ha confessato a Maria di essere disposto a tutto per lei, anche a tornare a Partanna.

La ragazza, però, non voleva che lui rinunciasse al suo futuro da ciclista professionista ed è riuscita ad impedirgli di partire per la Sicilia. Nel frattempo, al Circolo Ludovica ha parlato con Adelaide e le ha chiesto di aiutarla a fermare Fiorenza che vorrebbe calunniarla con delle foto comprovanti il suo coinvolgimento sentimentale con un ex galeotto. La contessa ha reagito duramente e, prima di parlare all'ex vicepresidentessa, ha fatto promettere alla sua pupilla di troncare la relazione. Successivamente, nel dialogo tra Adelaide e Fiorenza sono volate scintille a suon di minacce. Tuttavia, è stato l'intervento di Marcello a risolvere la questione. Il barista ha citato i nomi di persone in vista che avevano usufruito dell'aiuto del Mantovano (tra cui anche il marito della donna).

Di fronte a queste affermazioni, Gramini ha accettato di non far pubblicare le foto compromettenti. Intanto a casa Amato, mentre si festeggiava il contratto di Rocco, Giuseppe è venuto a conoscenza, tramite una lettera, di essere in procinto di diventare nuovamente padre. Nel frattempo, mentre Vittorio ha iniziato a guardare con ottimismo al futuro del grande magazzino, Gabriella ha rivelato al marito Cosimo di volerlo seguire a Parigi.