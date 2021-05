Grace Ambrose è l'attrice che nella soap opera "Il Paradiso Delle Signore"- in onda fino al 28 maggio 2021 su Rai 1, dal lunedì al venerdì - interpreta il ruolo della 'Venere' Stefania Colombo. L'artista è stata una delle new entry del cast della quinta stagione della Serie TV.

Con il passare del tempo, ma soprattutto con l'evoluzione della trama, il personaggio della dolce e genuina Stefania (innamorata del giovane Federico Cattaneo) ha subìto una grande evoluzione. Da essere infatti una ragazza "ingenua", oggi, Stefania appare molto più responsabile, sicura di sé stessa e indipendente.

Poichè si sta avvicinando la messa in onda del gran finale di stagione, i fans della soap - che raggiunge mediamente uno share pari circa al 19% - non vedono l'ora di scoprire quale sarà la reazione della Signorina Colombo non appena la ragazza scoprirà la verità sulla identità della sua mamma, ovvero Gloria Moreau (Lara Komar). In attesa di vedere come si evolverà questa bella e commuovente storyline, l'attrice Grace Ambrose ha rilasciato un'intervista in esclusiva per Blasting News, nella quale ha raccontato alcuni interessanti retroscena sul suo personaggio, ma anche sul proprio futuro all'interno del cast de "Il Paradiso delle Signore".

Grace Ambrose ne 'Il Paradiso' interpreta il ruolo di Stefania Colombo

Buonasera e grazie per la sua disponibilità.

Iniziamo subito l’intervista partendo da ‘Il Paradiso delle Signore’. Lei nella soap opera interpreta il ruolo di Stefania Colombo. È entrata quest’anno all’interno del cast. Il suo personaggio è entrato in sordina e poi nel corso delle varie puntate ha avuto una grande evoluzione. Cosa l'ha colpita quando Le hanno presentato questo ruolo?

Tra lei ed il suo personaggio, nella vita di tutti i giorni, vi sono somiglianze?

"Appena ho letto la scena del provino ho pensato: “Stefania è mia, me la devo prendere.” È un personaggio innocente, positivo, pieno di vita, ed inoltre, ha quel dono di trovare entusiasmo nelle cose più semplici. Come lei, sogno in grande, ma ho meno la testa fra le nuvole e tendo ad essere più razionale.

Questo, da un lato può essere positivo anche se, sotto alcuni punti di vista, delle volte vorrei avere il coraggio di buttarmi senza giudizio, come fa lei."

Il suo personaggio è molto amato dal pubblico. Lei si aspettava questo grande successo? Come lo sta vivendo?

"Mi fa molto piacere che il personaggio venga apprezzato. Non era partita così per Stefania. Era un’esplosione di parole ed entusiasmo, che di primo impatto poteva risultare eccessivo, ma sono felice che invece adesso la sua storia faccia compagnia e simpatia a chi ci segue."

Stefania è molto dolce, premurosa ed è sempre pronta ad ascoltare le sue amiche ma soprattutto ad aiutarle nei loro momenti di difficoltà . In questo momento, infatti, sta cercando un escamotage per cercare di “addolcire la pillola” a Dora in merito al segreto di Nino.

Inoltre si è preoccupata di non ferire i sentimenti di Maria, cercando di mantenere il segreto sul bacio tra Irene e Rocco. Secondo lei, questo lato di Stefania potrebbe un domani rivoltarsi contro?

"È dall’inizio della stagione che Stefania si deve confrontare con la verità. Più volte, si è trovata con in mano segreti che non poteva rivelare, e credo che tutte queste esperienze la stiano facendo crescere e maturare. Sicuramente sta capendo che la sincerità è sempre la strada la giusta, ma delle volte per paura di ferire, si troverà in difficoltà."

Stefania è innamorata di Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Il ragazzo, però , non pare vederla al momento peró con gli occhi dell’amore. Stefania prossimamente prenderà coraggio e dichiarerà i suoi sentimenti al giovane Cattaneo?

In un futuro, il pubblico, potrebbe vedere sbocciare l’amore tra questi due giovani ragazzi?

"Mi auguro per lei che trovi l’amore. In questo momento la differenza di età e la differenza di bagaglio di esperienze tra Stefania e Federico sta impendendo che qualcosa di più di un forte legame di amicizia, possa sbocciare. Lei ovviamente lo spera."

Stefania e la verità sulla Signorina Moreau

Tra Stefania e la Signorina Moreau vi è un rapporto speciale. Stefania però non pare avere ancora sospetti sul perché di questa “preferenza”. Gloria è infatti la sua mamma. La giovane ragazza come mai non sospetta nulla? Prossimamente scoprirà la verità? Ci può svelare, utilizzando un aggettivo, quale sarà la sua reazione?

"Per Stefania la sua mamma non c’è più perchè è venuta a mancare quando lei era piccolissima. Come può dubitare di una certezza che ha segnato in modo così profondo la sua vita? Credo che non possa nemmeno immaginare che la sua famiglia possa averle tenuto nascosto un segreto del genere. Per quanto riguarda la sua reazione, io ho una mia idea, ma aspetto con ansia lo sviluppo."

Da spettatrice, cosa pensa della storia che si sta sviluppando tra Gloria e Stefania?

"Noi attori diventiamo spettatori nel momento in cui leggiamo per la prima volta le nuove sceneggiature. L’arrivo di Gloria Moreau è stato un bel colpo di scena. Il rapporto che sta nascendo tra loro due mi fa molta tenerezza, da entrambi i punti di vista.

Sicuramente Stefania trova in lei un po’ di quel conforto materno che le è mancato. Questo mette sempre più in difficoltà Gloria. Penso che questa sia una dinamica molto interessante da seguire come spettatrice."

Il 'futuro' di Stefania Colombo

Lei ha girato molte scene insieme all’attrice Pia Engleberth (che qui ha interpretato la Zia Ernesta). L’attrice ha abbandonato per il momento il cast. Ci può raccontare come è stato lavorare con lei? Le piacerebbe che la Engleberth tornasse sul set de ‘Il Paradiso?’

"Io adoro Pia! Dal primo giorno mi sono divertita da morire. Non è severa come la Zia Ernesta, per fortuna, ma Pia è piena di pepe, proprio come lei. Non vedo l’ora che torni. È una figura importantissima per Stefania.

Lei è una meravigliosa compagna di scena per me."

C’è un personaggio della soap che vorrebbe interagisse con la Signorina Colombo?

"Sarei curiosa di vedere come Stefania si approccerebbe alla fetta più alto locata della serie: il Circolo. Per quanto lei sogni quel mondo ha un animo semplice e, per questo motivo, potrebbe essere interessante il contrasto."

La carriera di Grace Ambrose

Lei quando si è candidata per entrare a far parte del cast de “Il Paradiso” si è subito proposta per il personaggio di Stefania ? Se potesse rifarlo oggi, per qualche personaggio si proporrebbe?

"Non ho fatto provini per altri ruoli, ma solo per Stefania. Non la cambierei per nulla al mondo."

Girano voci che non sia stata ancora confermata la sesta stagione de “Il Paradiso”.

Ci può confermare o smentire questo chiacchiericcio? In tal caso, il suo personaggio sarà presente ?

" A Giugno ricominceremo a lavorare per la nuova stagione. Alcune cose cambieranno, ma Stefania sarà presente."

Fra tutti gli spettacoli che fino ad ora ha svolto, quale è quello che più le è rimasto nel cuore?

"Ogni progetto a cui ho preso parte mi ha arricchita e mi ha portata a quello successivo. Ma se devo sceglierne uno, sicuramente direi il mio primo spettacolo al Teatro della Cometa di Roma: “Le belle notti”, ambientato nel 1968 durante un’occupazione studentesca di un liceo romano. Quell’esperienza mi ha dato la spinta definitiva per iniziare questo percorso."

In tutta la sua carriera ha avuto mai difficoltà ad interpretare un personaggio?

"Ci sono personaggi che senti ti calzano a pennello e altri su cui invece devi lavorare per renderli tuoi e che ti mettono veramente in difficoltà. Capitano tutti, soprattutto quando si fanno molti provini."

Infine, vuole ringraziare tutti i fan della soap opera che ogni pomeriggio vi seguono numerosi?

"Certo. Siete il motivo per cui abbiamo l’opportunità di dare vita a questi personaggi e fare questo meraviglioso lavoro".