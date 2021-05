Nella puntata di DayDreamer di mercoledì 26 maggio, la terzultima della serie in onda su Canale 5, Can e Sanem troveranno un punto d'incontro. Il ragazzo, finalmente, troverà il coraggio per dirle che non può vivere senza di lei, segnando l'inizio di un nuovo e romantico capitolo della loro vita.

Ayca continua a provare a conquistare Can

Muzaffer e CeyCey sono riusciti a portare Sanem, con l'inganno, alla festa di Ayca per la celebrazione dell'inizio della collaborazione tra la Woman Art Cozmetic e la Fikri Harika. La ragazza è arrivata con la convinzione di dover consegnare della spesa a domicilio e invece si è presa una bella "fregatura".

Tutti, però, saranno felici di vederla lì, a eccezione di Ayca, che avrebbe voluto usufruire della sua festa per provarci con Can.

Distratta dal party, però, Sanem si dimenticherà di rientrare a casa per cenare con i suoi genitori e quando verrà redarguita dalla madre, la ragazza si precipiterà a casa. L'occasione diventerà ghiotta per Ayca per proporre a Can di trascorrere un po di tempo da sola con lei, ma ovviamente il fotografo declinerà l'invito e deciderà di raggiungere Sanem nel cortile della villa.

Sanem comunica alla famiglia che vuole lasciare Istanbul

Can chiederà a Sanem di non andarsene e lei gli chiederà almeno un motivo per trattenerla lì. Lui non saprà spiegarle che cosa prova per lei, mentre per la ragazza il discorso sarà ben chiaro: lui, purtroppo, la ricorda in una minima parte del suo cuore e quando anche questa traccia svanirà tra loro sarà tutto finito e lui non potrà più essere il suo Albatros.

Per il fotografo sarà un duro colpo e ben presto ne giungerà un altro ancora più duro.

Sanem si renderà conto che, nonostante abbia deciso di lasciare la tenuta e il lavoro in agenzia, non riuscirà proprio a stare lontano da Can, così prenderà la drastica decisione di lasciare Istanbul per un po'. Ha già comprato il biglietto per un treno che partirà la mattina seguente.

Can vuole bloccare la partenza di Sanem e la raggiunge in stazione

La mattina successiva Sanem si troverà sul ciglio della porta della casa dei suoi genitori per salutarli prima della partenza. Proprio in quel momento, in lontananza, arriverà Can, che vedrà la ragazza partire con un taxi, così deciderà di seguirla.

La raggiungerà alla stazione e la pregherà di non partire, dicendole che forse non ricorda ciò che sono stati, ma è sicuro che non può vivere senza di lei.

La ragazza non avrà nulla da dire, perché vorrà confermare la loro nuova unione con un intenso bacio.

La notizia della "riappacificazione" arriverà anche nel quartiere degli Aydin e alla Fikri Harika e tutti festeggeranno il lieto evento.