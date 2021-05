Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate in onda dal 24 al 28 maggio, Ayca darà un party in seguito al successo della Fikri Harika nell'ottenere la campagna per Woman Art. Sanem deciderà di non parteciparvi, ma sarà costretta a recarsi alla villa dove si terrà la festa. In quell'occasione, Can le confesserà i suoi sentimenti e i due decideranno a stare insieme per il resto della vita. La soap opera turca va in onda ogni giorno su Canale 5 alle ore 16:40 circa. Il 28 maggio andrà in onda l'ultima puntata che mostrerà Can e Sanem felici di essere marito e moglie.

DayDreamer, trama al 28 maggio: Can invita Sanem al party organizzato da Ayca

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Can e Sanem avranno un momento di incomprensione: lui la inviterà ad unirsi al gruppo di arrampicata, lei non saprà se andarci nelle vesti di fidanzata o meno. La giovane, a quel punto, sarà costretta a rifiutare l'invito del suo amato. La Fikri Harika, intanto, si aggiudicherà la vittoria della campagna per Woman Art. Ayca, a quel punto, farà un annuncio ai suoi amici: quella sera stessa si terrà un party in onore di quanto accaduto e sarà invitata anche Sanem. Can, dal suo canto, deciderà di recarsi al negozio di Nihat per chiedere alla giovane Aydin di far parte della festa organizzata da Ayca.

La figlia di Mevkibe, però, rifiuterà categoricamente l'invito di Divit.

DayDreamer, anticipazioni al 28 maggio: Divit confessa i suoi sentimenti a Sanem

Muzzafer, intanto, tenterà di mettere in piedi un piano per far partecipare Sanem alla festa. Il giovane, infatti, ordinerà del cibo dal negozio di Nihat e lo farà consegnare proprio all'indirizzo dove si terrà il party.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La giovane Aydin, dal suo canto, sarà all'oscuro di tutto ed effettuerà la consegna. Sanem vivrà un momento di forte imbarazzo e questo le farà avere il desiderio di andare via, ma la ragazza verrà bloccata da Can. Divit si deciderà a confessarle i suoi sentimenti e i due torneranno ad essere una coppia di fidanzati.

Puntata finale del 28 maggio: Divit e Aydin si sposano ed hanno tre gemelli

Gli amici e i parenti di Can e Sanem saranno felici del fatto che i due siano tornati insieme. Durante un party che si terrà a casa di Aydin, il maggiore dei Divit farà comprendere a Sanem di aver recuperato la memoria e deciderà di chiedere la sua mano. I due si sposeranno e intraprenderanno un viaggio in occasione della luna di miele. Successivamente, si vedrà che la giovane coppia avrà tre gemelli e vivranno una vita familiare molto felice. La soap si conclude, quindi, mostrando Can e Sanem felici di essere insieme nel giardino della loro casa.