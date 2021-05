Dopo le sorprese ad Alessandro e Aka7even, nel daytime di Amici 20, andato in onda giovedì 13 maggio su Italia 1, anche Deddy ha incontrato in modo inatteso la madre.

Durante il commovente incontro la donna si è mostrata emozionata e felice per il figlio, tanto da spronarlo ad affrontare l'ultima settimana con il sorriso, ringraziandolo per aver dimostrato che non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni. Durante l'incontro Deddy ha fatto ascoltare alla mamma anche il nuovo inedito, composto all'interno del talent, dal titolo "Buonanotte".

L'incontro a sorpresa

Deddy non sapeva che avrebbe incontrato un familiare, così era andato come al solito in sala prove per prepararsi con la vocal coach in vista della finale: a un certo punto la redazione ha finto una chiamata, invitandolo a uscire per andare a sistemare il microfono. Approfittando della sua assenza la vocal coach è uscita dalla stanza, mentre la madre di Deddy si è accomodata al suo posto. Così il cantante ha avuto un incontro inaspettato al suo ritorno.

Sia il giovane che la madre sono apparsi molto emozionati e la donna ha detto di essere tanto felice e orgogliosa per lui e per il percorso fatto partendo dalla propria cameretta e dalle canzoni cantate in casa, che non le faceva ascoltare finché non venivano bene.

Successivamente la donna ha aggiunto: "Sei l'esempio che ai sogni bisogna crederci con dedizione, impegno e costanza. In questo sei stato un esempio per me, perché mi hai insegnato che ai sogni bisogna crederci sempre."

Inoltre, i due si sono promessi di riabbracciarsi subito dopo la finale e la madre ha invitato Deddy a godersi la finale con il sorriso, perché - vada come vada - essere arrivato fino alla fine del talent è già una vittoria e un grande traguardo raggiunto.

Una splendida sorpresa per Deddy tra emozioni e sogni 💛 #Amici20 pic.twitter.com/u0cffWjm8r — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 13, 2021

L'inedito 'Buonanotte'

Prima di salutare la madre, Deddy ha voluto farle ascoltare l'inedito "Buonanotte", composto al piano all'interno della casetta di Amici 20 e inserito nell'ep "Il cielo contromano" in uscita il 14 maggio.

"Spengo tutto e buonanotte. Mi porto dietro i pensieri e i mostri che mi hanno cambiato. Spengo tutto e buonanotte, fa ancora paura il passato e sotto al mio letto aspetta che cado ma, spengo tutto e buonanotte", recita una parte dell'inedito cantato da Deddy.

"Buonanotte" è una delle sette tracce che compongono l'ep "Il cielo contromano", che conterrà anche la traccia omonima da poco certificata disco d'oro, oltre che "Parole a caso", "Ancora in due", "0 passi", "La prima estate" e il brano totalmente inedito "Come mai".

In aggiunta Deddy, oltre a giocarsi la finale di Amici 20 e ad avere un album in uscita, ha da poco annunciato anche i primi instore, che partiranno da Milano e toccheranno Torino, Roma e Bologna.