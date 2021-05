Ignazio Moser è il nuovo naufrago dell'Isola dei famosi 2021. Il ciclista è sbarcato in Honduras nella tredicesima puntata del reality di Canale 5, il 29 aprile. La sua fidanzata Cecilia Rodriguez lo ha supportato dallo studio, anche gli ha dato il suo assenso per le prove, ma come una gelosa "dichiarata" lo tiene d'occhio. L'argentina e il trentino hanno anche fatto una prova per dimostrare quanto sapevano l'uno dell'altro, ma non l'hanno superato.

'Cecilia qualche consiglio me la dato, ma lei si lamenta troppo'

Tutti coloro che seguono sui social la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sanno che la sorella di Belen è molto gelosa.

Non a caso, anche la conduttrice Ilary Blasi ha iniziato la puntata chiedendo alla 30enne di essere la sua complice, in modo che il nuovo naufrago accettasse di fare la prova del bacio in apnea sotto l'acqua con Francesca Rodo. La naufraga era rimasta senza cibo nella puntata precedente, perché Gilles Rocca aveva rifiutato di fare la prova, pur di non baciare la sua compagna del gioco. Ma con l'arrivo di Moser, Francesca aveva un'altra possibilità, per questo motivo Blasi ha chiesto a Cecilia di dare il suo consenso. "Un bacio a stampo - ha detto l'argentina e poi ha aggiunto - basta che non tira fuori la lingua. Ma io gli ho detto che ogni suo azione avrà una conseguenza".

Prima del tuffo dello ciclista, la conduttrice gli ha chiesto se la sua fidanzata che ha fatto l'isola gli aveva dato dei consigli, su come affrontare questa esperienza.

"Qualche consiglio me l'ha dato - ha dichiarato ex gieffino per poi aggiungere - ma la Chechu si lamenta un po' troppo, e non so quanto sono affidabili i suoi consigli". Un'affermazione che la modella argentina non ha preso bene, facendo una faccia sorpresa. Dopo la presentazione con gli altri naufraghi, Ignazio ha fatto la prova del bacio in apnea con Francesca Rodo, battendo il record di Vera Gemma (40 sec), con un minuto e venti secondi.

La Rodo ha ringraziato il ciclista di aver accettato di baciarla, ma subito dopo ha "tranquillizzato" la Rodriguez, che per lei gli uomini fidanzati e sposati non si toccano.

Ignazio: 'Non sono uno che cerca la guerra, ma meglio non sfidare la mia pazienza'

Lo sportivo ha dichiarato nella clip di presentazione che l'isola è una esperienza fatta su misura per lui, perché tutto ciò che è natura gli piace, e l'obiettivo è arrivare fino in fondo.

Secondo Moser, la strada deciderà chi sarà il capitano dell'isola. "Non sono uno che cerca la guerra a tutti i costi - ha detto il trentino nella clip, e poi ha aggiunto - ma meglio non sfidare la mia pazienza, perché non credo che sia una bella cosa per nessuno".

Ignazio e Cecilia che convivono da tre anni, non hanno potuto superare la prova dell'affinità. L'unica risposta giusta da entrambi era il nome della prima fidanzata di Ignazio, mentre le altre domande hanno confuso la modella argentina. "Non è che ci vuole uno scienziato" - ha detto Ilary Blasi a Cecilia Rodriguez. La 30enne si è scusata con il suo fidanzato che non lo ha aiutato a vincere il premio della verdura.