Continua l'appuntamento con le notizie che riguardano la soap opera Il Paradiso delle Signore, e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e di sorprese. Occhi puntati soprattutto sui coniugi Conti, i quali si cercheranno a vicenda dopo che rifletteranno sulla crisi del loro matrimonio. Marcello Barbieri e Ludovica Brancia invece si prepareranno a dirsi addio, mentre Cosimo Bergamini sarà intenzionato a dimostrare a Gabriella di voler cambiare.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10-14 maggio 2021: l'addio tra Marcello e Ludovica

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda nella settimana 10-14 maggio 2021, riportano che Vittorio penserà di riavvicinarsi a Marta, mentre quest'ultima prenderà una scelta definitiva riguardo a Dante. Nel frattempo Cosimo capirà di aver avuto un comportamento esagerato al Circolo e, per tale motivo, cercherà di farsi perdonare: Bergamini per rimediare ai suoi errori chiederà scusa a Salvatore dinanzi a Gabriella. Marcello, dopo aver deciso di lasciare Milano per scampare alla prigione, si lascerà travolgere dalla passione con Ludovica prima di dirsi addio. Successivamente il giovane Barbieri potrà darsi alla fuga grazie all'aiuto del capomagazziniere Armando e Salvatore, che hanno messo in atto un piano per aiutarlo.

Marcello finisce in carcere, Umberto riceve le scuse di Cosimo

Agnese non ci metterà molto a capire che Marcello sta avendo dei problemi con la giustizia nel momento in cui Giuseppe farà alcune battute sul socio della Caffetteria. A questo punto la signora Amato, senza usare tanti giri di parole, costringerà suo figlio e Armando a confessare la verità su Marcello.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Cosimo, intenzionato a dimostrare a Gabriella di voler cambiare in modo positivo, chiederà scusa anche a Umberto per averlo accusato davanti a tutti della scomparsa di Achille Ravasi, pur non avendo nessuna prova tra le mani. Le Veneri del grande magazzino invece si chiederanno cosa stia succedendo tra Rocco e Maria, in quanto noteranno che tra i due c'è complicità.

I colpi di scena non sono finiti qui perché nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 10 al 14 maggio, Vittorio e Marta si mostreranno molto affiatati mentre saranno insieme nel famoso negozio milanese, nonostante non abbiano ancora risolto del tutto i loro problemi matrimoniali. Gli amici di Barbieri crederanno che sia partito per l’Australia, città in cui si è trasferita sua sorella Angela per stare vicina al figlio Matteo. In verità il socio della Caffetteria prenderà una nuova decisione inaspettata e coraggiosa per dare una svolta al suo futuro: nel dettaglio, Marcello deciderà di consegnarsi spontaneamente in commissariato e verrà portato in carcere.

Vittorio e Marta riflettono sulla loro crisi matrimoniale: trame Il paradiso delle signore 10-14 maggio

Marta confiderà a Federico che nutre la speranza di poter salvare il suo matrimonio con suo marito Vittorio. Intanto Dora resterà completamente delusa quando scoprirà che Nino sta studiando in seminario per diventare sacerdote, mentre Rocco e Maria saranno sempre più vicini e innamorati. Ludovica invece verrà a sapere che Barbieri, in realtà, non ha mai lasciato Milano: la giovane Brancia, quando apprenderà che Marcello si trova in un carcere, riuscirà a ottenere il permesso dal suo avvocato per incontrare il suo moroso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore evidenziano che Vittorio e Marta correranno l'uno verso l'altra poiché, dopo aver riflettuto entrambi sulla loro crisi matrimoniale, capiranno che non ha alcun senso continuare a farsi del male.