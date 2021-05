Si appresta a chiudere i battenti la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Ad affiancarla in questa lunga avventura, gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Lunedì 31 maggio, andrà in onda la tanto attesa semifinale. Tantissime le cose che accadranno nel corso della diretta. Dall'arrivo in studio del migliore amico di Ignazio Moser, Andrea Damante, ad una tripla eliminazione dal reality, alla scoperta del destino di Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, da settimane isolati a Cayo Paloma.

Andrea Damante arriverà in studio per fare una sorpresa al suo amico Ignazio Moser

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser riceverà una gradita sorpresa. Il suo migliore amico, Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato dell'influencer Giulia De Lellis, sarà ospite in studio. Il dj veronese avrà la possibilità di poter parlare con Ignazio Moser. Cosa gli dirà? Non resta che aspettare la puntata in onda stasera dopo Striscia la notizia per scoprirlo. Intanto, Ilary Blasi leggerà il verdetto del televoto che vede scontrarsi Isolde Kostner, campionessa di sci e Matteo Diamante. Dalle anticipazioni apparse sul web, si apprende che ci sarà addirittura una tripla eliminazione in vista della semifinale del 7 giugno. Altri naufraghi, si uniranno ai già decretati finalisti, Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

In studio Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia e non solo

Nel corso della semifinale, Ilary Blasi, accoglierà in studio, dopo le due settimane di quarantena, previste dalle norme anti-contagio, le eliminate delle scorse puntate, Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia. Le ex naufraghe avranno modo di confrontarsi con gli opinionisti e di ripercorrere la loro avventura sull'Isola.

Sempre questa sera, i naufraghi in Honduras, riceveranno un'inaspettata sorpresa e scopriranno l'esistenza di una seconda isola che in queste settimane ha accolto gli eliminati dal reality. Uno tra Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti avrà infatti la possibilità di rientrare in gioco e cercare di aggiudicarsi un posto in finale.

In studio, non mancheranno gli altri ospiti, tra cui: Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrara detta la "Spacca cocchi". A coordinare il tutto, insieme alla conduttrice Ilary Blasi, ci sarà come sempre dall'Honduras, l'inviato Massimiliano Rosolino, campione di nuoto e marito di Natalia Titova. Che aggiungere? Non resta che seguire la puntata in onda tra qualche ora per scoprire cosa accadrà ai naufraghi rimasti in Honduras.