A partire dalle ore 19:50 di questa sera (lunedì 17 maggio) su Rai Gulp (canale 42 del Dtt) debutterà una nuova Serie TV che si intitola Radio Tenn. La soap opera- che andrà in onda dal lunedì al venerdì- è stata prodotta da Aurora Tv in collaborazione con Rai Ragazzi. Questa è stata diretta da Giuseppe Gandini, nonché autore e sceneggiatore assieme a Gianluca Bomprezzi ed Elena Pandolfi. Una simpatica serie, che come suggerisce il titolo, narrerà le storie di amicizia di amore e di alcuni problemi adolescenziali di un gruppo di sette giovani ragazzi (tre ragazze e quattro ragazzi) che, con grande impegno e amore ogni pomeriggio gestiranno la seguitissima diretta Instagram della radio (che non sarà priva di imprevisti) della loro scuola superiore: Radio Teen appunto.

Tutti i loro sforzi non saranno vani, ma gli serviranno per partecipare a un contest fra tutte le radio scolastiche: i più seguiti e i più amati saranno i vincitori che si aggiudicheranno uno stage in una famosa radio americana di New York.

Il cast e la trama

Sono ventisei gli episodi che compongono la prima stagione di Radio Teen. Le puntate che sono tutte disponibili in anteprima streaming su RaiPlay già da venerdì 14 maggio affronteranno diversi temi: alcuni molto seri (come ad esempio il bullismo, le speranze per il futuro, l'amore e\o i sentimenti, l'importanza per l'ambiente ed il riciclo) e altri più leggeri come ad esempio la magia. Gli attori di Radio Tenn sono tutti giovanissimi. Alcuni sono esordienti, altri invece sono già conosciuti al pubblico: tra questi vi è sicuramente Giorgia Boni (ricordata per il ruolo di Bianca in Maggie & Bianca Fashion Friends.) Non meno importanti, però, sono anche i suoi colleghi ed ovvero Valerio Ardovino, Chiara Bono, Christian Borromeo, Nicole Delfino, Daniel Tenorio e Matteo Valentini.

Lo speaker di Radio Teen è Michele, un giovane narcisista, che verrà accompagnato nelle dirette da Bea, una ragazza più naif ed eccentrica. Loro condivideranno questa fantastica avventura con un gruppo di amici: ovvero con Carla, Marco, Camilla, Francesco e Beppe.

Francesco Pannofino è il Preside

I ragazzi di Radio Teen grazie alla loro fantasia e alla loro grande inventiva, riusciranno sempre a realizzare delle trasmissioni che interesseranno gli ascoltatori, facendo aumentare così in maniera esponenziale i loro follower.

Ad indirizzarli e commentare le loro idee vi sarà la voce (tramite l'utilizzo dell'interfono) dell'immancabile Preside, a cui dà voce l'artista Francesco Pannofino. Con una vena di follia e con la grande vivacità che anima la generazione dei "millennial", la Rai attraverso Radio Teen desidera mettere in scena alcune tematiche importanti e raccontare attraverso loro stessi quali sono gli argomenti che maggiormente li toccano.