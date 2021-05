Oggi, lunedì 17 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over. In studio hanno fatto ritorno due protagonisti indiscussi, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo poche settimane dall'uscita dal programma come coppia, si sono definitivamente detti addio. Nel corso della puntata odierna, in trasmissione è scoppiato letteralmente il caos tra urla e litigi che hanno coinvolto i protagonisti del parterre sia maschile che femminile. Tutto è iniziato da alcune rivelazioni di Riccardo Guarnieri. Le discussioni hanno coinvolto anche Ida Platano ed Armando Incarnato e hanno tirato in ballo anche l'ex cavaliere Sossio Aruta.

Riccardo rivela che lui e Roberta erano d'accordo per ottenere visibilità

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata caratterizzata da accesi scontri, accuse reciproche e discussioni. A dare il via, il tarantino Riccardo Guarnieri. L'uomo ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sulla sua ex Roberta Di Padua. Riccardo, infatti, ha svelato che lui e la donna si erano messi d'accordo per ritardare l'uscita dal programma e riuscire così ad ottenere maggiore visibilità e molto più seguito sui social. Sono state proprio queste dichiarazioni, prontamente smentite da Roberta Di Padua, ad innescare la miccia in studio. Una baraonda che ha visto gli opinionisti e il pubblico credere alle parole di Riccardo.

La discussione ha coinvolto anche Armando Incarnato.

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri vengono divisi dagli altri protagonisti del parterre

Le liti che si sono accese in studio hanno coinvolto anche l'ex di Riccardo, Ida Platano e il napoletano Armando Incarnato. La discussione è iniziata quando il tarantino ha dichiarato che Roberta gli ha svelato che il cavaliere napoletano parlava male della redazione.

Roberta Di Padua smentisce di aver detto queste parole a Riccardo, ma la discussione è degenerata ed è diventata quasi una rissa. Riccardo e Armando stavano per arrivare alle mani e gli altri protagonisti del parterre sono stati costretti ad intervenire per fermarli. In studio non si è capito più niente e ad un certo punto è stato addirittura tirato in ballo Sossio Aruta.

Il cavaliere, ormai da tempo ha lasciato la trasmissione e vive la sua storia con Ursula Bennardo. I due, che hanno avuto una figlia, Bianca, convoleranno presto a nozze. Le liti sono terminate solo quando Riccardo Guarnieri ha deciso di salutare tutti e andare via dallo studio. Roberta Di Padua, invece, ha scelto di rimanere in studio e risedersi nel parterre femminile insieme alle altre protagoniste del noto programma dedicato ai sentimenti.