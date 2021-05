Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005 e giunta in Italia nel 2006, fin dall'inizio, ha riscosso un grande successo. La complessità dei personaggi e le innumerevoli vicende amorose hanno permesso al pubblico di affezionarsi ai personaggi. Attualmente, va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:35.

Nella puntata del 29 maggio si susseguiranno diverse novità. In particolare, gli occhi saranno puntati su Tim che, dopo una telefonata, si recherà al lago. Qui verrà rapito da alcuni sconosciuti.

Cornelia, intanto, metterà su carta i consigli ricevuti da Rosalie e Maja non si sentirà ancora pronta ad accettare Christoph.

Tempesta d'amore, trama del 29 maggio: Tim verrà rapito sulle rive del lago

Le anticipazioni di Tempesta d'amore si concentreranno sulla scomparsa di Tim. Il ragazzo, infatti, riceverà una telefonata da Franzi dove gli verrà chiesto di recarsi presso la riva del lago. Tim non avrà alcun dubbio sulla sua autenticità e, in preda all'entusiasmo, si attiverà per raggiungere la sua amata. Purtroppo, le cose prenderanno una piega inaspettata perché ad attenderlo non ci sarà Franzi, ma qualcuno con losche intenzioni. Tim, contro la sua volontà, verrà rapito e rinchiuso in un posto nascosto.

Questo evento, indubbiamente, rovinerà i piani di Tim e Franzi, rischiando di mettere a repentaglio la vita del giovane.

Spoiler del 29 maggio di Tempesta d'amore: Lucy vorrà aiutare suo padre

Lucy sarà molto preoccupata per la situazione di suoi padre. Lo vedrà giù di morale e poco reattivo a causa della separazione dalla moglie.

Per cercare di sistemare le cose, chiederà consiglio a Maja e quest'ultima le suggerirà una strategia che potrebbe davvero funzionare. Lucy, fiduciosa, rimanderà il trasferimento negli Stati Uniti e si impegnerà per metterla in pratica. Riuscirà a far tornare insieme i genitori?

Nel frattempo, Cornelia userà carta e penna per esprimere le sue emozioni.

In quel momento, però, verrà sorpresa da Robert. Quando l'uomo le chiederà spiegazioni, Cornelia rivelerà che quelle non sono parole sue, ma di Rosalie. A questo punto Robert, per aiutare l'amico, gli consiglierà di continuare a lottare per l'amore di Rosalie.

Selina chiederà a Christoph di conoscere sua figlia Maja

Le anticipazioni del 29 maggio di Tempesta d'amore rivelano che Christoph avrà modo di interagire con Maja. La loro, però, non sarà una conversazione pacifica, infatti, l'uomo si renderà conto che la figlia adottiva di Selina non avrà alcuna intenzione di dargli una possibilità.

Poco dopo Selina, completamente all'oscuro del loro incontro, proporrà a Christoph di conoscere Maja. Il fidanzato si sentirà molto a disagio perché non avrà il coraggio di deludere l'entusiasmo di Selina.