Dennis Rizzi alias Deddy è uno degli ex allievi di Amici 20. In un'intervista rilasciata a Webboh, il cantante ha parlato del momento d'oro che sta vivendo. Inoltre, ha ironizzato sulla futura convivenza con l'ex compagno di scuola Luca Marzano conosciuto con il nome d'arte di Aka7even. Deddy non ha nascosto che tra gli inediti cantati dai suoi compagni, gli sarebbe piaciuto cantare "Mi manchi".

Le parole dell'ex allievo

Il percorso di Deddy ad Amici 20 è stato caratterizzato da alti e bassi. In più occasioni, il cantante ha spiegato che prima di approdare nella scuola più famosa d'Italia, non aveva mai cantato davanti a dei professionisti così come non si era mai confrontato con delle persone.

Giorno dopo giorno, però, il 19enne è riuscito a trovare la sua strada arrivando fino alla finale del serale.

In questo periodo Dennis sta vivendo un momento d'oro: è uscito il suo primo EP de "Il cielo contromano". Inoltre, ha annunciato le date del tour che partirà a dicembre 2021: dopo avere inserito due date per Milano andate subito sold out, il cantante ha scelto di inserire anche Roma.

Il brano che più lo ha colpito

Durante l'intervista Dennis Rizzi ha svelato quale brano dei suoi compagni di scuola gli sarebbe piaciuto interpretare. Tra i vari pezzi di Raffaele Renda, Sangiovanni e Tancredi, il 19enne di Settimo Torinese ha scelto l'inedito dell'amico Aka7even: "Mi manchi è un gran bel pezzo".

Il diretto interessato ha precisato di non invidiare alcun inedito ai suoi ex compagni di scuola, perché soddisfatto dei suoi. Tuttavia, la canzone di Luca Marzano lo ha colpito molto. A proposito dell'amicizia con Aka7even, Deddy ha spiegato che a breve i due ex allievi di Amici 20 andranno a vivere insieme: "Mi viene da ridere, so già come andrà a finire".

Il giovane ha precisato che entrambi hanno già vissuto insieme nella "casetta" del talent. Dunque, Rizzi è convinto che i due passeranno parte del tempo a farsi degli scherzi. Inoltre, l'unico motivo di discussione potrebbe essere legato alle pulizie della casa.

Cala il gelo sulla storia con Rosa

Nella scuola di Amici, Deddy aveva intrapreso una relazione con Rosa Di Grazia.

Una volta spenti i riflettori del talent show di Canale 5, però, tra i due sembra essere calato il gelo. Durante un evento online per sponsorizzare il suo primo album, il cantante ha ammesso di non riuscire più a sentire la ballerina. Il motivo? Entrambi hanno troppi impegni. Ma non solo, intervenuto a Verissimo il 19enne, nel vedere un video riguardante i momenti più belli vissuti nella scuola, ha parlato al passato di Rosa: "Mi ha reso il percorso più bello e più leggero. È stato proprio bello".