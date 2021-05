Gli ex tronisti di Uomini e donne Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni sono al centro di numerosi rumors che parlano di un flirt in atto tra loro. Proprio Gianluca, sul Magazine del programma di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio mettendo in chiaro che tra lui e Sophie vi è un bel rapporto di amicizia, almeno per il momento.

Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni al centro dei rumors

Gianluca De Matteis, ex tronista di Uomini e donne, ha abbandonato il programma di Canale 5 senza fare una scelta. Probabilmente per lui, non era ancora arrivato il momento di cercare l'anima gemella.

Per Sophie Codegoni invece, il percorso si è concluso con la scelta ricaduta su Matteo Ranieri. Peccato che la loro storia sia durata pochissimo al di fuori degli studi televisivi.

A distanza di tempo, sono cominciati a circolare molti rumors riguardanti i due ex tronisti che, già durante il loro percorso a Uomini e donne, non avevano mai nascosto il fatto che fosse nato tra loro un bel rapporto di amicizia. Nel dettaglio, in molti hanno sostenuto che il loro legame potrebbe essersi trasformato in qualcosa di più. I due d'altronde sono single e non vi sarebbe nulla di strano se ci fosse una liason tra loro.

L'ex U&D De Matteis smentisce il flirt con Sophie: 'Siamo amici'

Dopo le voci sempre più insistenti su un presunto flirt tra Gianluca e Sophie, è stato proprio De Matteis a rompere il silenzio sulla questione e lo ha fatto sulle pagine di Uomini e donne Magazine.

Sul rotocalco della trasmissione di Canale 5, Gianluca ha cercato di chiarire i suoi rapporti attuali con Sophie, lasciando peraltro aperto uno spiraglio che non è sfuggito ai fan.

Nel dettaglio, l'ex tronista romano ha dichiarato: "Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso", aggiungendo: "Siamo amici". Il giovane ha raccontato di averla vista anche ultimamente, quando la ragazza è andata a Roma per lavoro.

Sophie potrebbe essere la ragazza giusta per Gianluca? Lui: 'Mai dire mai'

Alla domanda del giornalista se Sophie possa essere la ragazza per lui, Gianluca ha risposto: "Non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai". Dichiarazioni che fanno sperare i fan dei due ex tronisti. Non è da escludere quindi che tra loro l'amicizia possa trasformarsi in qualcosa di più, visto che proprio Gianluca ha ammesso: "Se ci conoscessimo più a fondo, non so cosa potrebbe succedere".

In attesa di news in merito, Gianluca ha raccontato anche dell'incidente occorsogli qualche giorno fa, mentre, in sella alla sua motocicletta, è caduto a terra nel tentativo di evitare un gatto. Fortunatamente nulla di grave per lui, se non qualche graffio: "Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio".