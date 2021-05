Samantha Curcio ha scelto di uscire da Uomini e donne con Alessio Ceniccola. Il commovente momento è andato in onda il 10 maggio su Canale 5 e, subito dopo il termine della puntata, è apparso sui social il primo video della coppia. Non è mancata la classica intervista post scelta rilasciata di fronte alle telecamere di Witty Tv. Di seguito si riportano le loro parole

Samantha e Alessio dopo la scelta, il primo video social

A pochi minuti di distanza dalla messa in onda della puntata della scelta, Samantha e Alessio hanno pubblicato il loro primo video insieme ed in cui appaiono più felici e sorridenti che mai.

Un breve filmato corredato dalla canzone ''Tutta la notte'' di Sangiovanni, la stessa che ha fatto da sottofondo al momento della scelta in studio. Nel dettaglio, nella loro prima apparizione social i due non hanno detto nulla, ma si sono limitati a scambiarsi un bacio. Per gli utenti più curiosi, non resta che seguire i profili Instagram di Alessio e Samantha per rimanere aggiornati sulla loro relazione.

U&D, Alessio felice dopo la scelta: 'Spero che duri per sempre'

Oltre al primo video di coppia pubblicato in rete, Samantha e Alessio dietro le quinte di Uomini e donne hanno rilasciato le prime dichiarazioni alle telecamere di Witty Tv. Nel dettaglio, la tronista si è detta dispiaciuta per non essere riuscita a dire tutto ciò che voleva nel momento della scelta, mentre Alessio ricordando quel momento ha ammesso di aver avuto paura, dichiarando: "Parlava parlava e pensavo andasse in un'altra direzione", aggiungendo: "Sì, ho avuto paura di non portarla via con me".

La felicità di Alessio per come è andata, la si può trovare riassunta nelle parole che ha proferito subito dopo: "Spero che duri per sempre, perché ho trovato una donna", aggiungendo: "Quella che volevo".

Samantha e il futuro con Alessio: 'Ci capiamo con uno sguardo'

Anche Samantha è apparsa felicissima di fronte alle telecamere di Witty Tv.

Sembra che la 30enne, dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e donne abbia le idee chiare sul suo futuro con Alessio, ammettendo di non aver mai avuto paura che lui le dicesse ''no''. La ragazza, ripercorrendo la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, ha rivelato di aver avuto un attimo di paura solo durante la loro prima litigata.

Ora che il passato è stato messo alle spalle, per Alessio e Samantha è tempo di cominciare una nuova avventura lontano dai riflettori. Immaginando il loro rapporto futuro, Samantha sembra non avere dubbi: "Immaginando un rapporto con lui vedo una cosa bilanciata, una storia matura", per poi concludere aggiungendo: "Abbiamo una complicità forte, ci capiamo con uno sguardo".