L’ex dama del Trono Over di Uomini e donne Sabina Ricci ha rotto il silenzio e ha dato la sua versione dei fatti circa la rottura con Claudio Cervoni. Secondo alle sue dichiarazioni, pare che tutto sia finito anche a causa di un'altra donna e non per il fatto che lei fosse una pazza aggressiva come dichiarato dall'ex cavaliere tempo fa.

Rottura Claudio-Sabina: per l'ex dama lui aveva un'altra donna

Sabina Ricci ha rilasciato un'intervista per il sito Più Donna.it per rompere il silenzio sulla fine della storia con Claudio Cervoni. L'ex dama di Uomini e donne non ha nascosto la delusione e l'amarezza per la rottura con Claudio.

Nello specifico, la donna ha raccontato che poco dopo la loro uscita dal programma è stata contattata da una persona che ha cercato di metterla in guardia su Cervoni. Solo successivamente, Sabina avrebbe messo in ordine tutti i tasselli del puzzle, scoprendo che questa donna faceva parte della vita di Claudio già durante la loro conoscenza a Uomini e donne.

L'ex U&D Sabina non ci sta a passare per 'aggressiva'

Secondo sempre alla versione dei fatti data da Sabina, pare che Claudio messo alle strette, le avrebbe confermato l'esistenza di questa donna, salvo poi specificare di averla vista solo poche volte e con la quale non vi era nulla di serio. Sta di fatto che Sabina ha successivamente parlato con la diretta interessata, scoprendo che Claudio aveva frequentato entrambe nello stesso periodo.

Da qui, i primi problemi con l'ex cavaliere che certamente non trasmetteva sicurezza a Sabina. La gelosia della donna ha quindi indotto Claudio a chiudere la relazione con Sabina, la quale però non ci sta a passare ora per una persona 'aggressiva', come dichiarato da Cervoni in una recente intervista.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Addio Sabina-Claudio, l'ex dama rivela: 'Non se ne fregava di me'

Nonostante l'ex dama di Uomini e donne sia ancora coinvolta sentimentalmente, ha voluto replicare a quanto dichiarato dal suo ex, dando la sua versione dei fatti. Nello specifico, ha raccontato di aver chiesto anche alla redazione di U&D di poter andare in studio per raccontare la sua verità, salvo ricevere un due di picche.

In riferimento alle forti dichiarazioni di Claudio, Sabina ha così replicato: "Mi ha fatto passare per una psicopatica e a me non sta bene", aggiungendo che l'ex se ne è andato non perché lei era una pazza ma: "perché non se ne fregava di me". Nonostante tutto, Sabina non rinnega nulla di ciò che è stato, anche se ha ammesso di esserci rimasta male per il modo in cui lui ha infangato e sminuito il loro rapporto. Ci vorrà del tempo per smaltire la delusione e chissà che la donna non rientri a far parte del parterre di Uomini e donne il prossimo settembre.