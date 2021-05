Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 2 maggio annunciano la presenza in studio di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.. La coppia è sembrata essere a un passo dalla rottura, visto che in studio non se le sono mandate a dire, litigando pesantemente. Sembra che l'ex cavaliere abbia persino mandato a quel paese la sua fidanzata sotto gli occhi dei presenti e di Ida Platano.

Roberta e Riccardo Guarnieri ai ferri corti: forte lite nello studio di U&D

La coppia formata da Riccardo e Roberta è sembrata sul punto di scoppiare. Oltre alle indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi sui vari siti di gossip circa una loro presunta crisi, giunge ora notizia che i due hanno litigato furiosamente lo scorso 2 maggio, in occasione della loro ospitata nella registrazione di Uomini e donne.

Nel dettaglio si apprende che i due, sin dal loro ingresso, non hanno fatto mistero di avere grossi problemi, legati soprattutto alle incompatibilità caratteriali. Fatto questo che, in questi due mesi, li ha portati a litigare spesso e volentieri.

L'ex U&D Riccardo perde la calma e manda a quel paese Roberta Di Padua

Anche nello studio di Maria De Filippi la coppia non si è risparmiata e il clima pare essersi fatto subito incandescente, tanto che Riccardo Guarnieri ha perso la calma uscendo dallo studio e mandando a quel paese Roberta. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della ex di Riccardo, Ida Platano, tornata da poche settimane a Uomini e donne. La dama bresciana, a questo punto, è intervenuta puntando il dito contro il suo ex fidanzato, reo di avere un carattere troppo problematico.

A detta di Ida, infatti, l'uomo non sarebbe in grado di smussare quei lati del suo carattere troppo spigolosi e tutti si son trovati d'accordo con il fatto che Riccardo non sarebbe neppure pronto a una convivenza.

Riccardo furioso esce dallo studio di Uomini e donne: è finita con Roberta?

Riccardo, in seguito, è rientrato in studio, ma il clima incandescente tra lui e Roberta Di Padua non si è certo stemperato.

La coppia infatti, ha continuato a discutere animatamente per lungo tempo. Alla fine Maria De Filippi, forse per cercare di calmare un po' gli animi, ha chiesto a entrambi se avessero avuto voglia di rimanere in studio per seguire il resto della registrazione. Invito a cui Roberta ha risposto affermativamente, mentre Riccardo, ancora alterato per la discussione appena avvenuta, ha rifiutato, decidendo di uscire dallo studio di Uomini e donne.

Anche Roberta, a questo punto, ha deciso di lasciare lo studio. Da quanto emerge, sembra che la coppia Riccardo-Roberta sia sul punto di rottura. Riusciranno i due nel corso dei prossimi giorni a trovare un punto d'incontro?