Nicola Vivarelli è tornato di nuovo in studio a Uomini e donne. Il giovane cavaliere della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, dopo un lungo periodo di assenza, è riapparso in trasmissione per cercare la sua anima gemella, dopo la fine della sua relazione con Gemma Galgani. Una presenza che non è passata inosservata, dato che Nicola ha avuto modo di rivedere in esterna anche la dama torinese e in tanti hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma. A fare un po' di chiarezza, però, è stato lo stesso Nicola che in un'intervista al magazine di U&D ha ammesso di non voler tornare di nuovo con la dama.

Nicola Vivarelli replica alle accuse per l'avvicinamento a Gemma

Nel dettaglio, Nicola in queste settimane è stato accusato di essersi avvicinato di nuovo a Gemma soltanto per ottenere visibilità e stare al centro dell'attenzione, dato che la dama torinese di Uomini e donne continua ad essere una delle protagoniste più discusse e chiacchierate del programma.

"Gemma sa che ho deciso di corteggiarla perché mi interessava. Sa che non l'ho presa in giro, lo ha affermato lei stessa" ha ammesso Nicola, rigettando così al mittente le accuse e i sospetti che gli sono stati mossi contro in trasmissione.

Nicola non ha nascosto di avere un forte istinto di protezione nei confronti di Gemma e di volerle molto bene: quando la dama viene attaccata in studio, Vivarelli sente il bisogno di spezzare una lancia a suo favore.

Nuove esterne a Uomini e donne tra Gemma e Nicola

"Vorrei imparasse ad autodifendersi mettendo davanti al cuore la razionalità, per quanto possibile" ha ammesso Nicola nel corso dell'intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Canale 5.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se da parte di Gemma c'è la voglia di riallacciare i rapporti e quindi di rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, Nicola ha ammesso di non sapere in cuor suo se ha questa voglia oppure no.

Nicola, però, ha confessato che quando si sono rivisti in esterna in queste ultime settimane, davanti alle parole "in amicizia", avrebbe percepito che Gemma tentennava un pochino.

Il cavaliere Nicola Vivarelli chiude ufficialmente con Gemma Galgani

Eppure Vivarelli non ha alcun dubbio sulle sue scelte personali ed ha ammesso candidamente che non tornerebbe di nuovo al fianco di Gemma, dato che considera chiuso questo capitolo della sua vita e ormai la considera soltanto come un'amica.

"Sono una persona che molto raramente torna sulle sue scelte" ha ammesso Nicola nel corso dell'intervista al magazine di Uomini e donne, confermando così la sua volontà di chiudere il rapporto con Gemma Galgani.