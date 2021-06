Continua a essere ricca di colpi di scena la soap opera turca Love is in the air (titolo originale Sen Cal Kapimi), che racconta le mille sfaccettature dell'amore sullo sfondo di Istanbul.

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 il 22 giugno 2021, raccontano che dopo aver soggiornato ad Antalya, i due protagonisti Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yilgiz (Hande Ercel) dovranno eseguire un compito per niente semplice.

La giovane verrà incaricata dal signor Fikret ad arredare la villa in cui sarà ospitata una cantante chiamata Sevda Gulensoy: il ricco architetto però si rifiuterà di aiutare la giovane studentessa.

Spoiler Love is in the air, puntata del 22 giugno: Eda si serve dell’aiuto dei suoi collaboratori

Nell’episodio della commedia romantica che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 22 giugno 2021 come sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Eda per soddisfare le richieste della capricciosa cantante Sevda su invito del signor Friket riuscirà a convincere alcuni suoi collaboratori, che avranno il compito di aiutarla nella ristrutturazione dell’appartamento in cui dovrà soggiornare la donna.

A sorpresa Serkan non accetterà l’incarico della giovane studentessa, poiché le bizzarre modifiche che pretenderà l’artista saranno impossibili da realizzare nel tempo prestabilito.

Serkan non tollera il comportamento della cantante Sevda, il manager dell’artista da un ultimatum a Yilgiz

In particolare il ricco architetto Serkan dimostrerà di non riuscire proprio a tollerare il comportamento della star: nonostante ciò Yilgiz non demorderà, visto che sarà decisa a realizzare l’impresa a tutti i costi per dimostrare ancora una volta le sue capacità a Bolat.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Quest’ultimo, quando si renderà conto della caparbietà della sua finta fidanzata, farà un passo indietro e arriverà alla villa della cantante accompagnato da un team di supporto per far in modo che i lavori possano giungere al termine il più presto possibile.

Per concludere il manager dell’artista sarà abbastanza chiaro con Eda, visto che le darà un ultimatum: in pratica l’uomo farà presente alla fanciulla che, qualora tutte le richieste della cantante non dovessero essere soddisfatte alla perfezione, il concerto verrà annullato subito.

Riuscirà Yilgiz a non deludere il signor Fikret e di conseguenza a rendere felice la moglie del cliente della Art Life, facendole incontrare la propria cantante preferita durante i festeggiamenti del suo compleanno?