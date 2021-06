L'attrice Asia Argento, figlia del maestro del brivido Dario Argento, venerdì 18 giugno è stata ospite del programma di interviste Belve condotto da Francesca Fagnani su Rai 3. Tanti gli argomenti affrontati nel corso della lunga chiacchierata. Dal Me too, al sesso, dalla droga, alla politica con critiche ai leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini. L'intervista però a un certo punto è degenerata e si è trasformata in un acceso botta e risposta con la conduttrice Francesca Fagnani. Le due donne non si sono risparmiate frecciatine e battute al vetriolo.

Un vero e proprio botta e risposta senza esclusioni di colpi dove l'attrice e la conduttrice hanno sfoderato gli artigli.

Asia Argento e Francesca Fagnani litigano in diretta televisiva

Tutto è iniziato da una battuta fatta nel corso dell'intervista dall'attrice Asia Argento. Francesca Fagnali afferma di non averla capita e prontamente Asia le risponde che le battute non vanno spiegate, altrimenti non fanno più ridere. Gli animi delle due donne si surriscaldano sempre di più e la tensione sale alle stelle in particolare quando si affronta l'argomento riguardante le molestie di Weinstein. Fagnali ha utilizzato, a detta di Asia Argento, un termine non corretto cioè "denunciare", perché lei non ha denunciato l'uomo, ma, contattata da un giornalista, si sarebbe soltanto limitata a riferire ciò che avrebbe subito da giovane.

La conduttrice le chiede allora perché non ha denunciato Weinstein e Asia ribatte di non averlo fatto perché aveva vent'anni e non voleva passare come una ragazza stuprata, rischiando oltretutto di mettere fine alla sua carriera da attrice appena cominciata. Poi, ha aggiunto che non ha sporto denuncia perché sarebbe finita a parlare con persone come lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La discussione tra Asia Argento e Francesca Fagnali è degenerata

La discussione è andata avanti e sono "volati stracci" quando la conduttrice ha accusato Asia Argento di voler promuovere il suo libro appena pubblicato. L'intervista è continuata con diverse interruzioni da parte di entrambe e, a un certo punto, Asia ha dato a Fagnali della "tignosa" e della "rompipalle".

Terminato il programma, il web si è diviso tra chi ha difeso Asia e chi invece si è schierato dalla parte della conduttrice scrivendo in particolare su Twitter che Asia Argento dovrebbe solo ringraziare che ci sia qualcuno ancora interessato a intervistarla e ad ascoltare ciò che dice. Un altro utente invece ha scritto che la conduttrice non ha avuto alcuna empatia, è stata pessima in conduzione e priva di tatto, non mostrando la minima solidarietà femminile alla figlia del maestro del cinema horror Dario Argento.