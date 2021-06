Le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 6 al 12 giugno, vedranno Thomas uscire di scena in lacrime dopo essere stato smascherato da Hope. Quest'ultima invece, potrà finalmente iniziare una nuova vita insieme a Liam, Beth e al piccolo Douglas. Grazie al bambino, Liam chiederà a Hope di sposarlo e i due rinnoveranno i voti nuziali in una cerimonia molto intima. Bill invece ripenserà al bacio con Brooke mentre quest'ultima sarà ormai tornata insieme a Ridge.

Thomas se ne va in lacrime dopo essere stato smascherato da Hope

In Beautiful le trame riprenderanno dal momento in cui Hope avrà interrotto la cerimonia nuziale di Thomas e Zoe smascherando il giovane Forrester di fronte a tutti. Tutta la famiglia verrà a conoscenza di tutti gli intrighi messi in atto da Thomas al solo scopo di riconquistare Hope. Ridge sarà particolarmente deluso dal figlio e non si darà pace per il fatto di non aver creduto a Brooke, mettendo quasi a repentaglio il loro matrimonio. Anche Steffy, così come Zoe, volteranno le spalle a Thomas, mentre Liam gli dirà che Douglas crescerà insieme a lui, Hope e Beth. A Thomas quindi, non resterà che andarsene in lacrime da Villa Forrester.

Beautiful, anticipazioni al 12 giugno: Bill ripensa al bacio con Brooke

Nel corso delle puntate in onda sino al 12 giugno, Thomas farà perdere le sue tracce e nessuno saprà dove si sarà nascosto. Ridge invece, chiederà scusa a Brooke per tutte le incomprensioni dei mesi passati a causa di Thomas. Liam, intanto, con la complicità di Douglas, chiederà a Hope di sposarlo.

Finalmente potranno costruire insieme la famiglia tanto desiderata. Bill invece, continuerà a ripensare al bacio con Brooke e le telefonerà, ma la donna taglierà corto e riterrà quanto accaduto solo un errore.

Beautiful, Liam e Hope di nuovo marito e moglie con l'aiuto di Douglas

In Beautiful, arriverà il momento in cui Liam e Hope si sposeranno di nuovo.

I due lo faranno con una cerimonia molto intima in casa loro, alla presenza del solo Douglas in veste di officiante speciale e della piccola Beth come unica testimone. Brooke e Ridge, dopo quanto accaduto alle nozze di Zoe e Thomas saranno pronti a ritornare insieme, mentre Shauna mostrerà a Quinn lo scatto che immortala il bacio tra Bill e Brooke. Quest'ultima, in seguito, si ritroverà a parlare con Katie delle nozze saltate di Thomas ma non rivelerà alla sorella di aver baciato Bill. Il segreto rimarrà tale ancora a lungo? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Si ricorda che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.

Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.