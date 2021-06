In Beautiful, le puntate in onda su Canale 5 dal 27 giugno al 3 luglio saranno ricche di colpi di scena. Dopo aver visto il video del bacio tra Bill e Brooke, Ridge, amareggiato e deluso, pianterà in asso la moglie e troverà consolazione in Shauna, con la quale partirà per Las Vegas. Sally, invece, continuerà ad ingannare tutti e lo farà per riconquistare Wyatt.

Ridge raggiunge Shauna e parte con lei per Las Vegas

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful in onda sino al 3 luglio, Quinn sarà riuscita nel suo intento e avrà fatto in modo che il video del bacio tra Bill e Brooke sia stato visto da tutti.

Katie e Ridge avranno preso le distanze dai rispettivi consorti. In particolare, Ridge seguirà il consiglio di Quinn e raggiungerà Shauna dopo aver detto a Brooke di non volerne più sapere di lei. Shauna sarà all'oscuro che il video da lei girato sia stato reso pubblico dall'amica e si starà accingendo a lasciare Los Angeles per fare ritorno a Las Vegas. Fulton verrà raggiunta da Ridge proprio mentre starà lasciando l'appartamento e lo stilista deciderà di partire con lei.

Quinn sicura che Ridge non perdonerà Brooke

In Beautiful, Quinn sarà felice per essere riuscita a distruggere la nemica Brooke, alla quale dirà che questa volta Ridge non la perdonerà. Bill, intanto, implorerà Katie di perdonarlo e di non lasciarlo, ma la minore delle Logan non vorrà sentire ragioni.

Shauna intanto avrà timore di essere solo un diversivo per Ridge, convinta che la sua storia con Brooke non sia realmente finita. Oltre all'intricata story line riguardante Ridge e Brooke, nelle prossime puntate della soap tv americana si tornerà a parlare della vicenda di Sally. Flo e Zoe si ritroveranno a parlare della situazione e la modella mostrerà la sua preoccupazione per il fatto che Sally viva insieme a Wyatt.

Beautiful, Sally continua a mentire sulla sua malattia

Della vicenda di Sally e della sua malattia, Zoe ne parlerà anche con Steffy. Spectra, nel frattempo, riceverà la visita della dottoressa Escobar, la quale vorrebbe mettere fine all'inganno. Sally però non sarà dello stesso parere e vorrà continuare a mentire a tutti e a Wyatt in particolare per poterlo riconquistare.

Wyatt e Flo discuteranno della situazione della giovane stilista e Spencer dichiarerà di volerla convincere a tentare una cura alternativa. In seguito, proprio Sally dirà a Wyatt di essere disposta a trovare la forza di curarsi solo nel caso in cui tornassero insieme. Wyatt sarà in difficoltà, visto che proverà per la ex solo sentimenti di amicizia e compassione. Intanto Flo comincerà a perdere la pazienza, visto che la situazione si farà sempre più ambigua. Quale sarà la prossima mossa di Sally? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.