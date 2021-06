Tempo di rivelazioni nel corso delle puntate di Beautiful che saranno trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dagli Usa annunciano che i telespettatori dovranno dire addio a Sally Spectra. La stilista deciderà di lasciare Los Angeles dopo essere stata smascherata da Flo Fulton.

Beautiful spoiler: Flo inizia a indagare su Sally

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in televisione annunciano l'uscita di scena di Sally. La stilista, infatti, lascerà Los Angeles grazie alle indagini svolte da Flo che pian piano porteranno alla verità.

Come abbiamo visto, la Spectra ha mentito sulle sue condizioni di salute. La ragazza, infatti, ha fatto credere a Katie di essere in procinto di morire per una malattia incurabile. Per questo motivo, la sorella di Brooke ha raccontato al clan Forrester della situazione di Sally. In particolare, Ridge e Steffy hanno deciso di non licenziarla dal suo posto di lavoro, mentre Wyatt ha lasciato Flo per tornare tra sue braccia. Purtroppo, il ragazzo è all'oscuro che si tratta di un piano di Sally per riaverlo nella sua vita.

Ma ecco che Flo inizierà ad avere dei sospetti dopo aver notato delle discordanze nei racconti di Sally. Per questo motivo, la giovane inizierà a indagare a fondo sulla vicenda.

La figlia di Shauna capisce che la stilista ha mentito sul suo stato di salute

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful Flo si recherà dalla dottoressa Escobar per ottenere delle delucidazioni in merito alla salute di Sally. Purtroppo Penny si trincerà dietro il segreto professionale, tanto da costringere la figlia di Shauna a introdursi di nascosto nell'ambulatorio medico.

In questo frangente, la Fulton scoprirà che la stilista ha mentito sul suo stato di salute, se non accadesse il colpo di scena.

La dottoressa Escobar colpirà alla testa Flo, che si ritroverà improvvisamente legata ad un termosifone di un vecchio appartamento. Qui, la figlia di Shuna verrà a conoscenza del subdolo piano organizzato da Sally.

Alla fine, la Fulton riuscirà a mettersi in contatto con Wyatt, che sopraggiungerà sul posto per metterla in salvo.

Wyatt consiglia all'ex fidanzata di scappare da Los Angeles

In seguito, Sally accuserà uno svenimento dopo aver capito di essere stata smascherata da Flo. In ospedale, la stilista chiederà perdono a Wyatt, che però dimostrerà di non volerla più vedere. Anzi, il Fuller consiglierà all'ex fidanzata di scomparire dalla circolazione in quanto non vuole vederla finire dietro alle sbarre. Per questo motivo, Sally sarà costretta a lasciare Los Angeles dopo un ultimo confronto con Katie, la prima a essere caduta nella sua trappola.

In questo modo si conclude la partecipazione dell'attrice Courtney Hope nella soap opera di Beautiful.