Cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful su Canale 5? Le anticipazioni si concentrano sulla malattia terminale di Sally e sul patto di Flo e Wyatt, che hanno deciso di aiutarla a vivere nel migliore dei modi i suoi ultimi giorni di vita. C'è però molto altro dietro a tutta questa faccenda e a iniziare a sospettare qualcosa sarà proprio Flo dopo una sua visita nello studio medico della dottoressa Penny Escobar, che ha in cura la giovane Spectra. Intanto, Katie deciderà di andarsene di casa dopo aver scoperto che Bill e Brooke si sono baciati.

Beautiful, nuove anticipazioni delle puntate su Canale 5

Flo è riuscita a riconquistare la fiducia delle Logan e dei Forrester, un obiettivo a lei molto caro dopo quanto successo in passato con Beth, Hope e Liam. Il gesto di generosità nei confronti di Sally ha colpito nel profondo Steffy. Tutti staranno vicini a Sally, che si sentirà finalmente accettata e amata come mai prima d'ora. La giovane Forrester guarderà con commozione i bozzetti di Sally, certa che non sarà più in vita quando le modelle indosseranno gli abiti da lei disegnati. In questo clima di tristezza e disperazione, Bill vedrà andarsene di casa Kate in seguito alla scoperta del suo tradimento con Brooke.

Zoe avrà modo di parlare con Steffy riguardo il piano di Flo e non sarà d'accordo: come farà Wyatt a vivere con la sua ex fidanzata che sta per morire senza essere infedele?

Steffy però non sarà dello stesso avviso, consapevole che alla povera Spectra manca davvero poco tempo.

Sally mette in difficoltà Wyatt usando la sua malattia

Alla casa sulla spiaggia, Sally proverà ad avvicinarsi a Wyatt cercando un contatto fisico, ma verrà respinta. Il giovane Spencer le spiegherà di non avere alcuna intenzione di rinnegare ciò che hanno vissuto e il tempo che hanno condiviso, ma in questo momento le cose sono diverse: lui la ama, le starà accanto fino alla fine dei suoi giorni ma non da fidanzati.

Sally sarà spiazzata da queste parole, convinta del contrario. Proverà così a baciare Wyatt che, sebbene a fatica, si scanserà. Nel frattempo, Flo troverà il tempo di andare nello studio della dottoressa Escobar per esortarla a convincere Sally a curarsi. Un terribile sospetto la coglierà all'improvviso.

Flo inizia a sospettare della sincerità di Sally

Nello studio medico, la reticenza di Penny a delle semplici domande sullo stato di salute di Sally farà insospettire Flo. Ad alimentare i suoi dubbi sarà anche il racconto di Wyatt la sera stessa.

Il giovane Spencer le dirà che Sally, alla casa sulla spiaggia, lo ha messo davanti a una scelta difficile: avrebbe accettato di curarsi solo se fossero tornati insieme come una vera coppia. Flo si sentirà mancare e metterà in guardia Wyatt, ormai certa che Sally lo stia ricattando emotivamente e che dietro la sua malattia ci sia qualcosa di poco chiaro, ma che senza dubbio sarà decisa a scoprire al più presto.