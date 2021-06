Nelle prossime putate di Beautiful, Thomas farà ritorno a casa dopo essere stato lontano per un po' di tempo a seguito di quanto accaduto durante le nozze saltate con Zoe. Il giovane Forrester vorrà riscattarsi e guadagnarsi il rispetto delle persone a lui più care, tra le quali la sorella Steffy. Quest'ultima, dopo essere stata investita da Bill, si ritroverà in ospedale e sarà proprio qui che farà la sua ricomparsa Thomas.

Beautiful: Thomas esce di scena dopo essere stato smascherato da Hope

In Beautiful, le vicende legate a Thomas Forrester saranno destinate a tenere con il fiato sospeso i telespettatori per molto tempo.

Il giovane infatti, dopo essere stato smascherato da Hope il giorno delle sue nozze con Zoe, avrà tutti contro. Ridge in particolare, sarà molto deluso dal figlio ed anche Steffy gli volterà le spalle. A Thomas non resterà altro da fare che andarsene con la coda tra le gambe.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, il giovane farà perdere le sue tracce e nessuno saprà dove si sarà rifugiato. Per qualche tempo dunque, Thomas uscirà di scena.

Thomas fa ritorno a Los Angeles dopo aver saputo dell'incidente di Steffy

Con il prosieguo delle puntate, si verrà a sapere che Thomas si sarà allontanato da Los Angeles per aver modo di riflettere. Successivamente, il giovane verrà a sapere che Steffy sarà in ospedale dopo essere stata investita accidentalmente da Bill e coglierà questa occasione per fare ritorno a casa.

Thomas vorrà quindi riscattarsi e riconquistare la fiducia di tutti ma per lui questo sarà un compito arduo, visto che in molti non riusciranno a dimenticare le sue brutte azioni del passato. In particolare, Ridge sarà profondamente deluso dal figlio e si sentirà preso in giro da lui. Anche Steffy non ne vorrà sapere del fratello, ma quest'ultimo, dopo essere tornato in città, le starà vicino durante la convalescenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole dimostrare a tutti di essere cambiato

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda nelle prossime settimane su canale 5, si viene a sapere che Steffy, nonostante i forti dolori causati dall'incidente, deciderà di fare ritorno a casa per stare con la piccola Kelly. In questo frangente, Thomas cercherà di aiutare la sorella e spesso sarà a casa sua.

Il giovane inoltre, vedendo la sofferenza fisica di Steffy, le consiglierà di farsi prescrivere più antidolorifici. Thomas quindi, almeno in apparenza, sembrerà volersi riscattare agli occhi di Steffy e non solo. Il suo obiettivo, dopo il ritorno a Los Angeles sarà quello di dimostrare a tutti di essere cambiato.