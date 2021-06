Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La soap turca, in onda su Canale 5, nel giro di poco tempo è riuscita a conquistare il cuore degli spettatori. La travolgente storia d'amore tra Serkan ed Eda, infatti, sembra aver lasciato un'impronta profonda.

Nella puntata del 24 giugno, Serkan dedicherà una serenata a Eda. Quest'ultima, in preda all'entusiasmo, si renderà conto di provare qualcosa per l'uomo. Intanto, mentre andrà in porto il progetto sui lampadari di design, Serkan dovrà affrontare una situazione emotiva spiacevole.

Eda cercherà di aiutarlo, ma non sarà sola perché anche Melek, tramite un accurato controllo delle azioni di Selin, le darà una mano.

Spoiler di Love is in the air del 24 giugno: Serkan suonerà per Eda

Nella puntata del di giovedì 24 giugno, Serkan ed Eda parteciperanno a una festa insieme. Saranno presenti moltissime persone e l'uomo sentirà il bisogno di isolarsi e di allontanarsi dalla folla. In quest'occasione, i due vivranno un momento davvero speciale, perché Serkan deciderà di dedicare una serenata ad Eda.

Utilizzerà il suono della chitarra per toccare le corde del suo cuore e la donna rimarrà talmente colpita da rendersi conto di iniziare a provare dei sentimenti particolari per Serkan.

Alla fine, il musicista gli farà promettere di non raccontare a nessuno l'esperienza appena vissuta.

Trama del 24 giugno di Love is in the air: Eda manderà un video ad Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che, nella puntata del 24 giugno, il progetto sui lampadari di design avrà un enorme successo e la vendita sarà immediata.

Dovrebbe essere un'ottima notizia, ma Serkan non potrà fare a meno di preoccuparsi del rapporto tra il padre Alptekin e Ferin. Inoltre, Selin sarà sul punto di prendere una decisione molto importante, che potrebbe avere delle serie ripercussioni. Anche questo elemento genererà forte ansia in Serkan.

Nel frattempo, Eda invierà un video ad Aydan, con le riprese di quella serata.

Dopo averlo visto, la donna si renderà conto di poter mettere da parte i suoi timori.

Melek spierà Selin per aiutare Eda

Gli spoiler di Love is in the air svelano che, nell'episodio del prossimo giovedì, Eda indagherà sullo stato d'animo di Serkan. Dopo svariati tentativi, scoprirà i veri motivi per cui l'uomo appare così teso. Nonostante questo, il suo carattere la spingerà a compiere delle scelte discutibili.

La donna, infatti, acconsentirà a gestire alcune delicate situazioni per la Art Live.

Intanto, Melek, in onore della vera amicizia, farà di tutto per aiutare Eda. Il suo lavoro le permetterà di monitorare tutte le mosse di Selin e di assicurarsi che tutto vada per il verso giusto.