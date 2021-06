Can Yaman è finito al centro del Gossip per via di un presunto insulto che avrebbe inviato suo papà Güven a una fan. Nella giornata di sabato 26 giugno, infatti, Cristian Alaimo ha condiviso con i suoi follower un messaggio privato ricevuto da una ragazza che, a sua volta, avrebbe ricevuto dal padre del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Traducendo dal turco all'italiano quanto avrebbe scritto Güven, si noterebbe la presenza di un insulto alla donna. Alaimo ha commentato negativamente l'episodio.

Can Yaman criticato per la storia con Diletta Leotta: suo padre avrebbe insultato una fan

Can Yaman e Diletta Leotta sono fidanzati dall'inizio del 2021 e la loro storia d'amore è oggetto di critiche da parte di alcune persone che non riterrebbero vera la relazione. Secondo quanto trapelato attraverso il profilo Instagram di Cristian Alaimo, sembrerebbe che una fan abbia mandato un messaggio privato al papà dell'attore di Instanbul, nel quale avrebbe espresso un giudizio negativo sul fidanzamento di Can con la conduttrice sportiva. In particolar modo, la ragazza avrebbe scritto un messaggio privato su Instagram a Güven Yaman, affermando: ''Vi ha coinvolti pure a voi nel circo, poverini, mi dispiace per Can, non sapete chi è quella donna.

Tempo al tempo e vi farete due risate come noi fan in tutta l'Italia. È solo silicone la signorina''.

Il papà di Can Yaman avrebbe insultato la fan del figlio: il retroscena di Alaimo

Alaimo ha mostrato ai suoi follower anche la presunta risposta, scritta in turco, che il papà di Can Yaman avrebbe mandato alla fan di suo figlio.

La ragazza ha mandato un messaggio privato al cartomante di Ciao Darwin, dichiarando di aver ricevuto un insulto dal signor Yaman: ''Il papà di Can mi ha risposto così, l'ho tradotto''. Cristian ha commentato la vicenda, aggiungendo la seguente didascalia: ''Secondo voi è normale offendere delle fan del figlio così? Ma come si permette, vergogna''.

Alaimo ha inoltre pubblicato la traduzione completa del messaggio dal turco all'italiano, dove è presente un insulto pesante alla donna, affermando: ''Il padre di Can deve vergognarsi''.

La storia fra Diletta Leotta e Can Yaman prosegue, nonostante le critiche

Nonostante ci siano numerose critiche e dubbi sulla relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta, la relazione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno procede a gonfie vele. Negli ultimi giorni, infatti, la coppia si è concessa una vacanza in Turchia, dove la presentatrice sportiva di Dazn ha conosciuto tutta la famiglia del suo fidanzato ed ha incontrato anche suo suocero Güven. Al momento, sia l'attore di Istanbul, sia suo padre non hanno commentato quanto condiviso da Cristian Alaimo.

Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sui presunti insulti inviati dal signor Yaman alla fan di suo figlio.