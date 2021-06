L'attesa è finita, questa sera mercoledì 30 giugno, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. La nuova edizione si prevede scoppiettante e piena di sorprese e colpi di scene già dall'esordio. A dover affrontare questioni amorose e sentimentali, pare però che non siano solo le sei coppie in gioco, ma lo stesso conduttore Filippo Bisciglia. L'uomo che da dieci anni è fidanzato con Pamela Camassa ha infatti deciso di voler chiudere i conti con il suo passato incontrando dopo moltissimi anni, la sua ex fidanzata per chiederle scusa.

Le parole del conduttore per la sua ex fidanzata Annalisa

In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha rivelato che quando aveva 17 anni il suo cuore ha battuto forte per una ragazza di nome Annalisa. Il conduttore ha dichiarato che è stata la sua prima fidanzata. I due si sono conosciuti una sera in discoteca e da allora sono stati insieme per tre anni. Poi, i due si sono lasciati. "Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato", ha dichiarato Filippo Bisciglia. Il conduttore ha ricordato con tenerezza e con un velo di nostalgia i momenti vissuti insieme a lei e ora, dopo tanti anni, vorrebbe rivederla.

Le rivelazioni sulla sua infanzia segnata dal morbo di Perthes

Nel corso della lunga intervista, Filippo Bisciglia ha parlato d'amore, ma anche della sua infanzia segnata da un morbo, il morbo di Perthes. Si tratta di una malattia che porta ad una calcificazione dell'anca e che lo ha condizionato molto da bambino. Filippo non poteva giocare come tutti gli altri a pallone e per un certo periodo di tempo era costretto a spostarsi con l'aiuto di un carretto che gli aveva costruito suo nonno.

A tal proposito, il conduttore ha dichiarato: "Mi ha temprato." Filippo nell'intervista ha avuto anche modo di parlare dei suoi progetti futuri. Le registrazioni di Temptation Island sono terminate, il programma è stato consegnato e Bisciglia pensa già a godersi giorni di vacanza all'insegna del relax e della tranquillità in un villaggio turistico italiano.

Sulle vacanze estive e sulla sua estate, Filippo ha commentato: "L’ho detto che sono pigro!". Che aggiungere ancora. Non resta che aspettare questa sera per scoprire tutte le novità e le sorprese di questa nuova edizione di Temptation Island. L'autrice Raffaella Mennoia ha anticipato che sarà un'edizione particolare dove nulla è come sembra e dove non mancheranno colpi di scena inaspettati. Una delle sei coppie infatti sarebbe già stata squalificata per aver violato il regolamento del programma.