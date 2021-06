Francesca Carrain ha rilasciato un'intervista a Tv Serial. L'interprete di Anna Rossi ne Il Paradiso delle Signore, ha fatto una riflessione sulla prossima stagione della fiction di Rai 1 e ha espresso la sua opinione sul finale di stagione di alcune coppie. L'attrice ha parlato anche del finale che gli autori hanno riservato al suo personaggio.

Le parole dell'attrice sul finale

La 27enne, nella rubrica #ilfinaleparadiso5 ha fatto una riflessione sul finale di stagione che gli autori della fiction hanno riservato al suo personaggio. Nel dettaglio, Francesca Carrain ha spiegato che Anna Rossi ha concluso la stagione con un "finale aperto".

La diretta interessata ha confidato che il suo personaggio, non ha scelto nulla ma non ha neanche escluso nulla. Il finale riservato alla cugina di Gabriella, in un certo senso, potrebbe avere anche i suoi vantaggi: nulla è stato compresso in vista delle prossima annata della soap Rai.

La stessa Francesca, ha spiegato che il suo personaggio non ha terminato la serie con dei colpi di scena particolari.

Il futuro della soap

L'interprete di Anna Rossi ha parlato anche del futuro della serie televisiva. Probabilmente la 27enne originaria di Treviso verrà confermata nella sesta stagione de Il paradiso delle signore anche se ha riferito che, nella soap, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo per ogni personaggio.

In merito al futuro, la 27enne si è sentita di lanciare un augurio: "Spero che continui a navigare su questa rotta con un vento favorevole". D'altronde dopo cinque stagioni, la serie televisiva di Rai 1 continua a riscuotere sempre un grande successo tra i telespettatori.

La riflessione sulle altre coppie

Prima di concludere l'intervista Francesca Carrain ha commentato il finale di stagione anche degli altri protagonisti.

L'attrice ha confidato che non si sarebbe mai aspettata la fine del matrimonio tra Marta e Vittorio: "Per loro speravo in un finale diverso". Per quanto riguarda l'amore tra Rocco e Maria, Carrain ha ammesso che aveva delle aspettative altissime su di loro. L'interprete di Anna Rossi non ha nascosto di avere fatto il "tifo" per la coppia, anche lontano dai riflettori: "Ho tifato non solo da personaggio".

Il segreto de Il paradiso delle signore sarebbe proprio quello di sconvolgere gli equilibri dei personaggi come per l'addio tra Conti e Guarnieri, da molti inaspettato. Inoltre, alle storie dei "vecchi" protagonisti si intrecciano anche le storie dei nuovi arrivati. Nella sesta stagione, per esempio, ci sarà l'ingresso di Laura Rossi e Salvatore Langella. Al momento, però, non è chiaro cosa hanno riservato per loro gli autori.