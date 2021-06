La quinta stagione de Il Paradiso delle signore ha avuto termine il 28 maggio. In attesa dell'inizio delle nuove puntate, che probabilmente avverrà a settembre, il portale Tvserial.it sta raccogliendo le interviste degli attori della TV Soap.

Le domande sono incentrate sulle vicende finali dello sceneggiato e su ciò che caratterizzerà i prossimi eventi de Il Paradiso delle Signore. Anche Francesca Carrain, che recita nel ruolo di Anna Rossi, ha rilasciato delle sue dichiarazioni.

Il Paradiso delle signore, Francesca Carrain: 'Un finale che non esclude e non sceglie nulla'

Francesca Carrain, famosa per il suo ruolo di Anna Rosse ne Il Paradiso delle signore, ha aperto l'intervista parlando del finale della quinta stagione. Ha trovato le ultime puntate davvero intense, soprattutto dal punto di vista emotivo. In effetti, i colpi di scene e le dinamiche non sono affatto mancati.

Anna, che è entrata nella soap proprio in quest'ultima stagione, non ha avuto un finale definito. Francesca lo definisce aperto: "Un finale che non esclude e che non sceglie nulla"

Probabilmente ciò è stato dovuto alle poche storyline che hanno caratterizzato il personaggio di Anna. In futuro, però, potrebbe avere più spazio all'interno dello sceneggiato.

Francesca Carrain parla di Marta e Vittorio: 'Speravo in un finale diverso'

Francesca Carrain ha continuato l'intervista parlando di ciò che l'ha colpita particolarmente del finale di stagione. Ha dichiarato che, per il suo personaggio, come anticipato già nelle precedenti domande, non ci sono stati eclatanti colpi di scena.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Però, è rimasta molto colpita da quello di Marta e Vittorio. L'attrice ha ammesso che, se fosse dipeso da lei, forse, avrebbe fatto delle scelte diverse per loro: "Speravo in un finale diverso"

Ha citato anche Rocco e Maria, dicendo di essere stata felice per loro e di aver tifato per Maria, non solo in veste di personaggio.

L'attrice di Anna Rossi spera che il Paradiso delle signore non si allontani dalla rotta intrapresa

L'ultima domanda dell'intervista, come è avvenuto anche per Giulia Arena e Pietro Masotti, si è concentrata sulle aspettative per il futuro.

Francesca Carrain auspica che Il Paradiso delle signori continui ad avere il successo avuto fino a questo momento e che non si allontani dalla strada intrapresa: "Spero che continui a navigare su questa rotta, con un vento così favorevole"

L'attrice non ha rivelato niente riguardo alle mosse successive di Anna o alle interazioni che avrà nella sesta stagione, ma dalle sue parole si comprende che, probabilmente, continuerà ad essere presente e a regalare nuove emozioni agli spettatori.