Quella che sta per iniziare sarà un'estate da incorniciare per Federico Bernardeschi. Infatti, il giocatore della Juventus sposerà la sua compagna Veronica Ciardi. La coppia ha una bimba che si chiama Deva e ha da poco compiuto 2 anni. Adesso Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, ex concorrente del Gf 10, convoleranno a nozze nel mese di luglio. La data esatta non la si conosce, ma probabilmente sarà dopo l'11 luglio visto che in quel giorno ci sarà la finale di Euro 2020 e la speranza del giocatore classe '94 è che l'Italia possa essere in corsa per la vittoria degli Europei.

Le nozze tra Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi avverranno a Carrara nel Duomo di Sant'Andrea.

Nozze in casa Juventus

Questa estate i giocatori della Juventus saranno attesi al matrimonio del loro compagno di squadra Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino sposerà la sua compagna Veronica Ciardi e dunque in quel di Carrara sono attesi i campioni bianconeri per festeggiare il sogno d'amore del calciatore classe '94. La cerimonia si svolgerà in una millenaria Abbazia e poi il ricevimento si sposterà in spiaggia. Infatti, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, per il rinfresco, hanno scelto un posto a loro molto caro, ovvero il bagno Principe della fossa Maestra che si trova a Marina.

Questo è un luogo speciale per il numero 33 della Juventus visto che, da poco, ha acquistato lo stabilimento balneare. Dunque, Bernardeschi è molto legato alla sua città natale e l'ha scelta anche per celebrare uno dei giorni più importanti della sua vita ovvero il matrimonio con la sua compagna e mamma di sua figlia Veronica Ciardi.

Bernardeschi spera di rilanciarsi con Allegri

Federico Bernardeschi, alle sue nozze, inviterà tutti i suoi compagni di squadra e probabilmente anche il suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Ovviamente il tecnico livornese non è una nuova conoscenza per il numero 33 juventino visto che hanno lavorato insieme nella prima avventura dell'allenatore in bianconero.

Bernardeschi ha un ottimo rapporto con Allegri e sotto la sua gestione si è espresso al meglio. Adesso il giocatore è reduce da due stagioni poco positive e spera che il ritorno del tecnico livornese lo rilanci. Allegri sembra intenzionato a dargli una nuova chance ma il futuro di Bernardeschi sarebbe comunque in bilico visto la scadenza di contratto con la Juventus nel 2022. La sua speranza, però, sarebbe quella di poter rimanere a Torino e di godersi nuovamente l'opportunità di lavorare con il tecnico livornese. Di recente Bernardeschi ha proprio sottolineato il bel rapporto con Allegri mentre non ha risparmiato una frecciata all'ex tecnico Pirlo.