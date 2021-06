Valentina Baldini, moglie di Andrea Pirlo, non ha preso bene l'esonero del marito da parte della Juventus. La consorte del tecnico bresciano nei giorni scorsi non ha risparmiato diverse frecciate al club bianconero. Inoltre, venerdì 28 maggio, Federico Bernardeschi al termine della gara contro San Marino non ha riservato parole al miele per l'ex tecnico della Juventus. Anche queste dichiarazioni del numero 33 juventino non sono piaciute alla signora Pirlo che su Instagram si è scagliata contro il giocatore classe 94: "Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni", questo l'incipit della Instagram Stories pubblicato da Valentina Baldini.

Il messaggio della signora Pirlo rivolto a Bernardeschi prosegue così: "Ma decidi di 'rischiare' l'intervista dopo aver fatto un gol al San Marino. Genio incompreso".

Bernardeschi vs Pirlo

Dopo la gara tra Italia e San Marino hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha sottolineato che in nazionale è libero di rischiare le giocate: "Qui gioco nel mio ruolo". Le accuse di Bernardeschi non sono passate inosservate e in molti ci hanno visto una chiara frecciata a Pirlo che nella passata stagione non lo ha mai utilizzato nel suo ruolo naturale. Al termine della sua intervista, inoltre, il numero 33 juventino ha riaccolto con grande gioia il ritorno di Massimiliano Allegri: "Sono felice che ritorna, è sempre stato un grande".

Queste dichiarazioni, nella giornata del 1° giugno hanno scatenato anche la reazione della moglie di Pirlo che su Instagram ha attaccato duramente Bernardeschi. La signora Baldini ha postato i post di saluti dei vari Ronaldo, Buffon e Chiesa che salutavano il marito e li ha accostati alle dichiarazioni meno positive di Bernardeschi.

Adesso non resta che attendere di capire se il numero 33 juventino replicherà a questo attacco oppure se chiuderà la questione senza ribattere. Di certo l'entourage di Pirlo non ha preso bene l'esonero, visto che anche il suo collaboratore Roberto Baronio non ha risparmiato frecciate al club bianconero.

Bernardeschi cerca il rilancio con Allegri

Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus e la notizia ha fatto felici i tifosi bianconeri e non solo. Infatti, tra le persone entusiaste per il suo ritorno c'è anche Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino spera di avere una nuova occasione proprio con Massimiliano Allegri. Bernardeschi si è espresso al meglio proprio sotto la guida del tecnico livornese. Il numero 33 juventino, inoltre, va in scadenza di contratto nel 2022 e per questo motivo la Juventus spera che Allegri possa rivitalizzarlo e rimetterlo al centro del progetto.