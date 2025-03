La Juventus prosegue la preparazione in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 9 marzo. Thiago Motta deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa, ma può sorridere per il rientro in gruppo di Renato Veiga. Il portoghese, dopo il periodo di stop, ha ripreso ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione per il match contro i nerazzurri. Una notizia importante per il tecnico bianconero, che avrà così un’opzione in più per il reparto arretrato.

Più complicata, invece, la situazione di Federico Gatti. Il difensore ha continuato a lavorare a parte e le sue condizioni non sembrano lasciare troppo spazio all’ottimismo.

Le scelte di Thiago Motta in difesa

Il numero 4 bianconero avrà ancora la giornata di sabato 8 marzo per tentare un recupero in extremis, ma il tempo stringe e la presenza contro l’Atalanta è in dubbio. Se non dovesse farcela, Thiago Motta sarà costretto a ridisegnare la difesa con le risorse a disposizione.

Con l’assenza quasi certa di Gatti, la Juventus dovrebbe affidarsi a Pierre Kalulu e Lloyd Kelly come coppia centrale. Entrambi hanno dimostrato affidabilità nelle ultime uscite e sembrano i candidati principali per partire titolari contro l’Atalanta. Renato Veiga, appena rientrato in gruppo, potrebbe invece rappresentare un’alternativa a gara in corso. Il numero 12 bianconero è un’opzione preziosa per la sua duttilità, visto che può essere impiegato sia come centrale che come laterale difensivo.

Il pacchetto arretrato dovrà fare a meno anche di Gleison Bremer e Juan Cabal. Il brasiliano tornerà a disposizione solo dopo la sosta e punta a rientrare per il match contro il Genoa. Un’assenza pesante, considerando l’importanza di Bremer nella retroguardia bianconera.

Emergenza anche a centrocampo e in attacco

Oltre ai problemi in difesa, Thiago Motta dovrà fare i conti con alcune defezioni anche in altri reparti.

Douglas Luiz, Francisco Conceicao e Nicolò Savona non saranno disponibili per la sfida contro l’Atalanta. Il centrocampista brasiliano sarà fuori almeno fino alla pausa per le Nazionali, mentre l’esterno portoghese sta recuperando da un’elongazione che lo ha già costretto a saltare il match contro il Verona. Conceicao punta a rientrare per la gara del 16 marzo contro la Fiorentina, lo stesso obiettivo fissato per Nicolò Savona.

Con un’Atalanta in grande forma e una Juventus chiamata a una prova di carattere per mantenere saldo il terzo posto in classifica, Thiago Motta dovrà trovare le soluzioni migliori per sopperire alle assenze e schierare una squadra competitiva. Il rientro di Veiga rappresenta una buona notizia, ma il tecnico bianconero spera di non dover rinunciare anche a Gatti, la cui presenza resta in forte dubbio.