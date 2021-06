Proseguono le anticipazioni delle puntate di 'Love is in the air', la soap turca che va in onda su Canale 5 alle 15.30 circa, subito dopo Mr Wrong - Lezioni d'amore. Gli episodi che verranno trasmessi dal 14 al 18 giugno vedranno un lento ma progressivo avvicinamento tra Eda e Serkan, mentre Selin inizierà ad avere seri dubbi sulla veridicità del fidanzamento tra i due protagonisti. Intanto, la zia di Eda capirà che la nipote sta andando a vivere con Serkan: per la coppia gli equivoci e i problemi sembreranno essere all'ordine del giorno.

Eda porta le sue cose a casa di Serkan

Le trame delle puntate di Love is in the air si fanno sempre più avvincenti. Le anticipazioni che vanno da lunedì 14 a venerdì 18 prendono il via dalla gelosia che Serkan non potrà evitare nei confronti di Eda, la quale prenderà lezioni di nuoto. Nel frattempo Selin e Ferit, per cercare di mettere in difficoltà il businessman, organizzeranno una cena proprio a casa di quest'ultimo, Eda, così, per rendere credibile la convivenza con il finto fidanzato, deciderà di portare a casa di quest'ultimo le sue cose ma non sarà aiutata da Bolat, con il quale al contrario litigherà per l'ennesima volta.

Impegnata con il lavoro, Eda si farà aiutare a portare i suoi effetti personali in casa di Serkan dai suoi amici.

Durante il trasporto, però, Figen, Melek e Erdem verranno intercettati dalla zia di Eda la quale chiederà spiegazioni. I tre inventeranno delle scuse ma la zia non li crederà. Eda deciderà di portare Serkan a fare la spesa per la cena ma quest'ultimo non si sentirà al suo agio visto che, mai prima di allora, in trent'anni, era stato al mercato.

Mentre la zia di Eda si convincerà che la nipote è andata a convivere con il fidanzato, Eda e Serkan ospiteranno a cena Ferit e Selim.

Kaan trama contro Bolat

Selim non crederà alla convivenza del suo ex con Eda e inizierà a cercare tra le cose di Serkan fino a trovare l'accordo del finto fidanzamento stipulato tra la coppia.

Mentre Ferit inizierà a non approvare l'eccessivo interesse di Selim nei confronti del suo ex, Kaan, entrato in possesso del contratto di fidanzamento, cercherà un modo per mettere in difficoltà il suo rivale. I guai non saranno finiti: Aydan, stanca della presenza di Eda, la inviterà a cena per potersi sbarazzare definitivamente di lei.

Serkan e Eda uniranno le loro forze per far trionfare la pace tra Birol e sua moglie, visto che l'uomo non vorrebbe portare a termine i suoi affari con il Bolat per via delle sue beghe familiari. Eda e Serkan, nonostante gli intrighi che si stanno delineando alle loro spalle, troveranno un tempo per loro. I due vivranno un bel momento di romanticismo: guarderanno insieme le stelle cadenti.