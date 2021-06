A fare compagnia ai fan italiani nei pomeriggi estivi c'è la serie televisiva Love is in the air (Sen Cal Kapimi), in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Nell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 17 giugno 2021, Selin Atakan (Bige Önal) avrà un primo battibecco con il suo fidanzato Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak): quest'ultimo si mostrerà stufo del comportamento ambiguo che la giovane ha con Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz), invece, continuerà a tramare alle spalle del ricco architetto per rovinare la sua carriera.

Spoiler Love is in the air, del 17 giugno: Ferit ha una discussione con Selin

Nel corso della quattordicesima puntata in programmazione su Canale 5 giovedì 17 giugno 2021 (dopo l'altra soap opera turca Mr Wrong), si assisterà a un litigio abbastanza acceso tra Ferit e Selin dopo essere giunti ad Antalya: in particolare quest’ultima infastidirà il suo promesso sposo a causa di alcuni atteggiamenti poco chiari nei confronti dell'ex fidanzato Serkan.

In seguito Bolat, Selin, Ferit, Eda (Hande Ercel), Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anıl İlter) prenderanno parte alla cerimonia di premiazione per concludere l’affare del Golf Restort.

Nel contempo Kaan architetterà delle strategie per mettere in cattiva luce Bolat, facendo avere a Fatma (Sibel Korkmaz) le fotografie che è riuscito a scattare al contratto di fidanzamento che lo stesso ha sancito in segreto con Eda: il rivale di Serkan, per raggiungere il suo obiettivo, si prenderà gioco di Melek (Elçin Afacan), facendole credere di avere un interesse sentimentale per lei.

Kaan almeno per il momento interpreterà alla perfezione la sua parte nella messinscena, procurando un colloquio di lavoro alla migliore amica di Eda.

Aydan invita Ayfer a cena, Piril e Engin vicini

Nel frattempo Aydan (Neslihan Yeldan), sempre più convinta che Yilgiz non sia la ragazza giusta per stare al fianco del figlio Serkan, penserà di invitare Ayfer (Evrim Doğan) a cena: l’obiettivo della signora Bolat sarà quello di scoprire qualcosa in più sulla donna che ha fatto breccia nel cuore di suo figlio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Successivamente Serkan organizzerà l’incontro con il suo cliente Birol, in procinto di divorziare con la moglie: purtroppo i due coniugi - essendo in crisi - non avranno alcuna intenzione di firmare un progetto con Serkan, per non ritrovarsi soci di un affare quando avranno posto fine al proprio matrimonio.

Per concludere Piril e Engin durante un ballo romantico, dimostreranno che ci sono i presupposti per veder nascere una storia d’amore tra loro.