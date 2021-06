Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con Love is in the air, la nuova soap turca di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate che presto saranno trasmesse anche in Italia raccontano che ci saranno nuovi colpi di scena e, in particolar modo, Eda riuscirà a smuovere il carattere freddo e autoritario di Serkan. Ci sarà addirittura un momento in cui il gelido Bolat scoppierà in lacrime per un gesto che la fioraia farà nei confronti di sua mamma.

Le nuove anticipazioni turche della soap Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air raccontano che Eda deciderà di approfondire l'argomento legato alle vicende familiari di Serkan.

L'uomo, infatti, le ha confessato di vivere ancora con i suoi genitori, perché sua mamma non riesce a uscire dalla tenuta dove vivono, da parecchio tempo.

Così, approfittando di una serie di massaggi alle tempie che le farà per aiutarla a guarire dai mal di testa di cui soffre, un giorno Eda chiederà alla mamma di Serkan di indossare una benda agli occhi e di seguirla per fare quattro passi con lei.

In questo modo, Eda riuscirà a far mettere i piedi fuori dalla tenuta alla signora Bolat ma non le rivelerà quello che ha fatto. A confessare tutto alla donna, in un secondo momento, sarà il maggiordomo Seyfi che mostrerà ad Aydan i filmati della videosorveglianza.

Eda compie un 'miracolo' con la mamma di Serkan

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che nel momento in cui la donna vedrà le immagini, resterà a dir poco senza parole e ringrazierà Eda per ciò che ha fatto, anche se per il momento continuerà a fare il tifo per Selin al fianco di suo figlio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame turche rivelano che ci saranno delle puntate in cui Serkan accuserà Eda di aver rubato un disegno eseguito da Kaan Karadag.

La ragazza riuscirà a dimostrare di essere innocente ma dopo essersi presa la sua rivincita, deciderà di chiudere ogni tipo di rapporto con l'architetto. Serkan, però, appurato di aver fatto una figuraccia, deciderà di non arrendersi e cercherà in tutti i modi di convincerla a collaborare con lui nella costruzione di un albergo.

Serkan scoppia in lacrime: anticipazioni turche Love is in the air

Peccato, però, che Bolat non si scuserà neppure un solo istante con Eda per averle dato della ladra e questo spingerà la donna a confermare la sua scelta di non volerlo più vedere. L'ennesimo colpo di scena arriverà quando il maggiordomo deciderà di mostrare a Serkan il video del "miracolo" compiuto da Eda con sua mamma.

Nel momento in cui Bolat assisterà alla scena di sua mamma che mette piede fuori dalla tenuta di famiglia, non riuscirà a trattenere le lacrime e piangerà di gioia, rendendosi conto del fatto che Eda sta migliorando la sua vita.

A questo punto, quindi, l'architetto non potrà fare altro che prendere atto di quanto Eda sia diventata una figura preziosa non solo nella sua vita ma a quanto pare anche a livello familiare, dopo ciò che è riuscita a fare con sua mamma.

Serkan decide di scrivere una lettera di scuse

In seguito a questa situazione, l'architetto apparirà ancora più deciso e intenzionato ad avere la donna al suo fianco per i prossimi impegni di lavoro. Le trame turche della soap opera in onda con successo su Canale 5 rivelano che Eda resterà ferma sulla sua posizione e preciserà a Bolat che prima di parlare di lavoro, pretende da lui delle scuse che siano sentite e vere.

E così, tutto passerà nelle mani di Serkan: il destino del suo rapporto con la dolce Eda è tutto nelle sue mani. Ovviamente l'uomo non oserà tirarsi indietro e, senza pensarci su due volte, deciderà di accettare la proposta della donna e così si metterà al lavoro per scriverle una lettera.

Basterà a far tornare ufficialmente il sereno? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con Love is in the air.