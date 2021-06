Nelle prossime puntate di Love is in the air l'avvicinamento tra Serkan ed Eda inizierà a far provare a quest'ultima dei sentimenti contrastanti. Non ce la farà più a tenere per sé il segreto riguardante il contratto stipulato con l'architetto, così deciderà di rivelare tutto alla sua amica fidata Ceren.

Serkan porta Eda nel luogo in cui ogni anno commemora il fratello

Piano piano Serkan si aprirà con Eda, addirittura le rivelerà perché non si reca a lavoro il 19 agosto. Ciò avviene ogni anno perché in quella giornata l'architetto commemora a modo suo la scomparsa del suo fratello maggiore, avvenuto anni or sono.

Serkan, però, non farà solo questo, starà anche vicino a Eda quando la ragazza, a causa della sua testardaggine, deciderà di accettare un lavoro impossibile per un cliente importante della Art Life, il signor Fikret.

Alla fine le cose andranno per il meglio e la ragazza avrà anche l'opportunità di vincere una sorta di scommessa "post datata", per questo Serkan dovrà fare senza indugi una cosa che vuole Eda e quest'ultima gli chiederà di portarla nel luogo in cui commemora suo fratello suonando la chitarra.

Sarà un momento molto magico per i due ragazzi, al punto che i due si abbracceranno stretti stretti, ma lo faranno sotto lo sguardo impetuoso e geloso di Selin, che da lontano li spierà. Sarà evidente che da parte di Serkan stia nascendo qualcosa nei confronti di Eda, soprattutto quando le donerà il plettro con cui ha suonato la chitarra quella sera.

Eda non ce la fa più: rivela a Ceren il segreto dell'accordo fatto con Serkan

Il rapporto con Serkan farà vivere dei sentimenti contrastanti a Eda e a un certo punto non ce la farà più a rispettare una delle tante clausole del contratto stipulato con l'architetto, ovvero quella di non rivelare a parenti e amici la presenza di un accordo tra i due.

Così la ragazza deciderà di confidarsi con la sua amica Ceren e le rivelerà che lei e Serkan in realtà non sono veramente fidanzati. Le racconterà che lui vuole stare con Selin, per questo motivo ha deciso di stipulare un contratto con Eda: vuole solamente che la sua ex, ingelosendosi, si lasci una volta e per tutte con Ferit.

In cambio lei avrà l'opportunità di tornare all'università.

Per Eda sarà un sospiro di sollievo riuscire a liberarsi di questo peso che porta dentro e chiederà alla amica di aiutarla a stare il più lontano possibile da Serkan e di ricordarle che in realtà l'architetto non è altro che "un robot senza sentimenti". Sarà evidente che Eda inizierà a provare qualcosa per Serkan, ma non vorrà farsi coinvolgere da questo vortice di emozioni, provando anche a far separare Selin da Ferit il prima possibile.