Love is in the air, la nuova Serie TV turca in onda su Canale 5, vedrà nel corso dei prossimi episodi molti colpi di scena.

Nella settimana dal 7 all'11 giugno Eda e Serkan si ritroveranno a organizzare la festa del loro finto fidanzamento. La ragazza scoprirà dopo il party che Serkan non è l'uomo privo di sentimenti che ha sempre creduto. La madre di Serkan intanto, sarà contraria al fatto che il figlio e Eda vadano a convivere e non perderà occasione per umiliare la ragazza, mentre Ceren e Fifi fraintenderanno un incontro tra Serkan e l'ex Selin e avviseranno Eda del presunto tradimento.

Eda e Serkan ufficializzano il fidanzamento, Eda umiliata da Aydan

Love is in the air, tornerà in onda su Canale 5 con i nuovi episodi da lunedì 7 e sino a venerdì 11 giugno. L'appuntamento è come sempre a partire dalle ore 15:30, subito dopo la messa in onda di Mr Wrong-Lezioni d'amore.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, la zia di Eda inviterà a cena Serkan e l'uomo ne approfitterà per annunciare che il giorno seguente si terrà il party di fidanzamento. I due quindi, ufficializzeranno la loro relazione di fronte a tutti. La festa non si svolgerà come previsto da Eda, visto che la ragazza verrà umiliata da Aydan, la madre di Serkan e da altri invitati a causa della sua inferiore estrazione sociale.

Eda crederà di essersi legata ad un uomo privo di sentimenti. Solo a fine serata, la ragazza scoprirà un altro lato di Serkan, molto più dolce di quello mostrato sino a quel momento.

Eda fa credere che lei e Serkan andranno a convivere

Aydan, la madre di Serkan sarà contraria al fatto che il figlio e la fidanzata vadano a convivere e cercherà di dissuadere l'uomo.

Intanto tra Eda e Serkan inizieranno i primi segni di innamoramento e ciò stupirà entrambi. Anche Selin si accorgerà che tra i due starà nascendo realmente qualcosa. Eda in seguito, farà credere alla donna che lei e Serkan starano per andare a convivere e ciò creerà una serie di equivoci. Serkan intanto, avrà giocato un brutto tiro a Kaan.

Quest'ultimo avrà vinto la gara d'appalto per il progetto BOdruM ma per lui si prospetterà la bancarotta.

Serkan e Selin insieme, Eda è stata tradita?

Nel corso dei prossimi episodi di Love is in the air, Mélo verrà licenziata dal negozio in cui lavora, dopo essere stata sorpresa ad usare dei campioni di profumo a disposizione della clientela. Mentre Ceren e Fifì cercheranno di consolarla, le tre si imbatteranno in Serkan e Selin e crederanno erroneamente che il loro sia un appuntamento galante.

Per questo avvertiranno immediatamente Eda del presunto tradimento del fidanzato. La ragazza non perderà tempo e inscenerà un siparietto per far credere a tutti che la sua relazione non abbia nessun problema.