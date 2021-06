La soap opera di origini turche Love is in the air di genere romantico (conosciuta anche con il titolo originale Sen Cal Kapimi), continua a mantenere viva la curiosità dei fan dal lunedì al venerdì nella solita fascia pomeridiana.

Nel corso dell’episodio in programma su Canale 5 il 23 giugno 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non avrà altra scelta che essere sincero, quando Eda Yilgiz (Hande Ercel) gli domanderà per quale motivo nella data del 19 agosto fa perdere le sue tracce. L’architetto racconterà alla fanciulla che, ogni anno, in tale data suona la chitarra al posto del proprio defunto fratello, che quando era in vita faceva parte di una band.

Trama Love is in the air, episodio del 23 giugno: Bolat decide di aiutare Yilgiz a ristrutturare una villa

Anche la puntata della serie televisiva che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 23 giugno 2021 a partire dalle ore 15:30 circa, non deluderà i telespettatori italiani.

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che Serkan cambierà idea dopo aver detto chiaramente a Eda di non poter contare sul suo aiuto per eseguire le richieste della capricciosa cantante Sevda.

In particolare il ricco architetto deciderà di dare una mano alla sua finta fidanzata nella ristrutturazione della villa in cui soggiornerà la celebre artista, nonostante sia abbastanza triste per un drammatico evento accaduto in passato proprio il giorno in cui la struttura dovrà rispecchiare i gusti della donna.

Eda si vedrà costretta a fermarsi tutta la notte per ultimare il lavoro e Serkan sceglierà di rimanere al suo fianco: durante un momento di confidenza Yilgiz inviterà l’architetto a darle delle spiegazioni sul significato della data del 19 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Eda e Serkan si addormentano abbracciati sul divano, la cantante Sevda annulla il suo concerto

Finalmente Yilgiz verrà a conoscenza del segreto di Bolat, ovvero che un 19 agosto ha perso la vita l’amato fratello a cui era parecchio legato dopo che gli aveva regalato una chitarra. A continuare a unire i due sarà una promessa: nello specifico Serkan aveva giurato che, ogni anno, sarebbe andato a suonare lo strumento in un luogo frequentato molto da entrambi.

Intanto l'architetto e Eda si addormenteranno abbracciati sul divano, mentre i lavori giungeranno al termine.

In seguito Yilgiz e Bolat faranno i conti con Sevda, che appena arriverà alla villa, oltre a disprezzare i lavori fatti, non ci penserà due volte ad annullare il suo concerto, mantenendo quindi l’avviso fatto dal suo manager. Nonostante sembri tutto perduto, Eda sino all’ultimo cercherà di fare il possibile per risolvere la situazione e quindi di trovare qualsiasi scusa per convincere la star a esibirsi.